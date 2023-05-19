مجلس و دولت به وعده های خود برای سیاست افزایش جمعیت عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا جوکار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قدس ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی با اشاره به روز ملی جمعیت اظهار داشت: کاهش جمعیت جوان تهدیدی بر آینده کشور و به خطر افتادن اقتصاد و افزایش هزینه‌هاست و کاهش فرزند آوری و اقدامات دشمن در زمینه کمتر شدن زاد و ولد مسلمانان لازم است جلوی این معضلات گرفته شود و جهاد فرزند آوری که مورد تأکید رهبری است مورد توجه جدی مردم و مسئولان قرار گیرد.

جوکار با اشاره به اینکه برای افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف باید از اسراف پرهیز کنیم و از وقت، انرژی و همه عرصه‌ها اصلاح الگوی مصرف داشته باشیم گفت: این امر رکن مهم در اقتصاد مقاومتی است و شرکت‌های تولیدی لازم است کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند و دستگاه‌های نظارتی نقش خود را بخوبی انجام دهند.

وی با بیان اینکه در عملیات موفق بیت‌المقدس قدرت نظامی کشور ظهور و بروز یافت و ایران در منطقه جایگاه رفیع و قدرتمندی پیدا کرد و جلوه‌هایی از ایمان و معنویت رقم زده شد و نشان داد تیری که به سمت دشمن پرتاب می‌شود، متصل به اراده الهی است.

امام جمعه شهرقدس عنوان داشت: از مجلس و دولت انتظار داریم قانون و سیاست‌های افزایش جمعیت و فرزندآوری که در عرصه‌های مختلف وعده داده‌اند را اجرا و به مسأله اشتغال، مسکن و زندگی زوج‌های جوان رسیدگی کنند و کشور را از این بحران نجات دهند.