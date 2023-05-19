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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۳۴

امام جمعه موقت دامغان:

پیری جمعیت زنگ خطری جدی برای کشور است/ لزوم رفع موانع رشد جمعیت

پیری جمعیت زنگ خطری جدی برای کشور است/ لزوم رفع موانع رشد جمعیت

دامغان- امام جمعه موقت دامغان با بیان اینکه وجود جمعیت پیر و کمبود قشر جوان، زنگ خطری جدی برای کشور است، گفت: مسئولان برای برداشتن موانع پیش روی رشد جمعیت تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی جیرانی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلی امام این شهر ضمن اشاره به سی اردیبهشت روز ملی جمعیت به موضوع جوانی جمعیت تاکید کرد و ابراز داشت: یکی از دغدغه‌های به جد رهبر معظم انقلاب موضوع جمعیت است که می‌بایست راهبردهای ایشان عملیاتی شود.

وی بابیان اینکه موضوع جمعیت بیش از یک دهه که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است، افزود: کشور با جمعیت پیر محکوم به شکست است و با توجه به پیش‌بینی کاهش جمعیت زیر ۴۰ میلیون نفر طی پنجاه سال آتی این مهم زنگ خطری برای کشور قلمداد می‌شود.

امام جمعه موقت دامغان با بیان اینکه بحث جوانی جمعیت موضوع مهم کشور است، ابراز داشت: متأسفانه طی سال‌های اخیر عده‌ای بر کنترل جمعیت پافشاری داشتند که این موضوع اکنون به کم شدن جمعیت در کشور انجامید و به این نگرانی دامن زد.

جیرانی بابیان اینکه طی شدن مسیر کاهش جمعیت در کشور با همین روند، نگران کننده است، تصریح کرد: یکی از راه‌های افزایش جمعیت در کشور رفع موانع ازدواج و کمک به تشکیل خانواده بین جوانان است.

وی ضمن بیان اینکه می‌بایست اعطای تسهیلات به زنان باردار مورد توجه مسئولان قرار گیرد، افزود: گرانی و تورم و افزایش فشار اقتصادی دیگر موضوع مهمی که مانع از رشد جمعیت خواهد شد لذا با برداشتن این موانع یکی از بزرگترین دغدغه‌های کشور رفع خواهد شد که امیدواریم برای آن چاره‌ای تدبیر شود.

کد مطلب 5783596

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    نظرات

    • JP ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      کشور که نمیتونه پول چاپ کنه و به سربازان حقوق درست حسابی بده چون اینجوری با کسری بودجه برای اختلاس روبرو میشه.پس بهترین راهکار اعدام مجردین هست تا بدونن بزور هم شده باید بچه بیارن

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