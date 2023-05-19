دختران حضرت معصومه(س) را الگو قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان، اظهار داشت: دعوت به تقوا و خداپرستی همواره مورد توجه ائمه قرار داشته و باید ما نیز افراد را به تقوای الهی دعوت کنیم چرا که خوب است مردم از پرهیزکاران باشند و پیامبر نیز فرمودند که شیطان به سه گروه از افراد دسترسی نداشته و اینان در امان هستند.

وی افزود: آرام آرام ماه شوال به پایان رفته و ماه ذی القعده می‌رسد که ماه حرام است و در دهه اول این ماه، دهه کرامت قرار دارد که آغازش با ولادت حضرت معصومه (س) و پایانش نیز با ولادت امام رضا (ع) همراه است.

امام جمعه اردستان تصریح کرد: ولادت حضرت معصومه و روز دختر را به تمام دختران کشور و جامعه دختران اسلامی تبریک می‌گوئیم و سزاوار است دختران جوان از شخصی پیروی کنند که دارای ویژگی‌های برجسته از جمله عقل کامل‌، مقام عارفانه و حجاب مناسب است و باید این حضرت را الگو قرار دهند.

حجت الاسلام دهشیری با اشاره به سوم خرداد، خاطرنشان کرد: سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر است و امام راحل در این باره فرمودند که "من دست و بازوی این رزمندگان را می‌بوسم" و رزمندگان در راستای فتح خرمشهر عظمت و بزرگی آفریدند.

وی یادآور شد: باید به نیروی دریایی ارتش تبریک بگوییم که توانستند با حدود ۷۰ هزار کیلومتر آب‌پیمایی، ۵ قاره را دور بزنند و بعد از چندین ماه به سالم با ناو تمام ایرانی برگردند که این عامل مایه افتخار است.

امام جمعه اردستان تاکید کرد: یک ناو ایرانی اقیانوس پیما با تمام تجهیزات توسط ایرانی‌ها ساخته شد ولی اکنون سوالی مطرح می‌شود که چرا مسئولان حوزه اقتصادی کشور نمی‌توانند در راستای حل مشکلات اقتصادی تلاش کنند که روزانه بر گرانی‌ها و تورم افزوده می‌شود و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس‌، گرانی‌ها و تورم مهار شود.

دهشیری بیان کرد: سی‌ام اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت نامگذاری شده و هشدار داده‌اند که در سال ۱۴۳۰، یک‌سوم جمعیت ایران سالمند خواهد بود که نیاز به مراقبت دارند و اگر با همین روند مردم پیش بروند برای نگهداری سالمندان نیز دیگر کسی پیدا نمی‌شود.

وی یادآور شد: خوب است که تشویق‌هایی در راستای امر ازدواج و فرزندآوری در میان مردم انجام شود تا در حوزه جمعیت با کمبود و پیری جمعیت مواجه نشویم.

امام جمعه اردستان تصریح کرد: ۲۷ اردیبهشت روز روابط عمومی و ارتباطات بود که مسئول مخابرات شهرستان در این راستا، گزارش‌های امیدوار کننده‌ای ارائه کردند و کارهای اساسی در سطح شهرستان صورت گرفته است.

دهشیری ضمن تشکر از همکاری‌های شهرداری و شورای شهر و اقدامات انجام شده، خاطرنشان کرد: در حال حاضر وجود سگ‌های ولگرد یک معضل و مشکل در شهرستان اردستان است و باید قبل از اینکه خدای ناکرده اتفاقات بدی برای مردم صورت بگیرد، مسئولان مربوطه چاره‌اندیشی کنند.