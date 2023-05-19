سیاست وزارت جهاد کشاورزی سپردن کارها به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر جمعه در نشست با تشکلهای بخش کشاورزی استان مرکزی در شهرستان خمین اظهار داشت: خوشبختانه شهرستان خمین در حوزه کشاورزی فعالیت خوبی دارد و اطلاعات تشکلهای استان باید به روز و دقیق شود تا بتوانند تصمیمات خوب و سازندهای بگیرند.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی افزود: نگاه کلی بنده بر این است که کشاورزی باید اقتصادی شود و شعار سال نیز مهار تورم و رشد تولید است که بسیار هوشمندانه است، لذا مهمترین وظیفه جهاد کشاورزی افزایش تولید است به این معنی که برنامه ریزی ها باید رشد تولید را به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید میشود و بخش کشاورزی حجم قابل توجهی از محصولات را تولید میکند و از طرفی مسئول امنیت غذایی کشور نیز است.
آقا میری اضافه کرد: بخش کشاورزی باید مراقب فراهم کردن و دسترسی همگان به غذا و سلامت و امنیت غذایی محصول تولید شده باشد و به طور کلی کیفیت و کمیت را مورد توجه قرار دهد چراکه سلامت مردم و مصرف غدای سالم خط قرمز ما است.
وی تأکید کرد: سیاست وزارت جهادکشاورزی این است که کار را به مردم بسپارد و بخش خصوصی و تعاونی و تشکلها توان بیشتری نسبت به دولت دارند، البته اتحادیههایی موفق تر و مورد اعتماد هستند که تعداد بیشتری از اعضا را به خود جذب کرده و مجموعه بزرگتری داشته باشند.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت شیر اعلام و از حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان در خصوص آن بحث شد و در نهایت با ۲۵ درصد افزایش قیمت ۱۵ هزار تومان جهت حمایت از تولید کننده مصوب و ابلاغ شد، گفت: همچنین در خصوص قیمت گوشت مرغ، اتحادیه سراسری مرغداران با امضای اعضای هیئت مدیره، نرخ را تعیین کرده و تعهد داده اند که اگر قیمت ما تأیید شود قول میدهیم تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ قیمت مرغ از ۷۳ هزار تومان فراتر نخواهد رفت اما امروز ما گلایه داریم که چرا به این تعهد عمل نشد؟ در صورتی که حمایتهای لازم صورت گرفت.
وی افزود: به دو شرط تعیین قیمت را به اتحادیه واگذار کردیم، اول اینکه این عدد باید تا تاریخ ۳۱ فروردین سال ۱۴۰۳ ثابت باشد و دوم اینکه در صورت تغییر قیمت نهادهها، مگر افزایش بالای ۷ درصد، این قیمت ثابت بماند.
آقا میری ادامه داد: پس از تخلف چند کارخانه جوجهکشی اعلام کردیم که اگر گرانفروشی انجام شد، شرکت متخلف به اندازه ظرفیت تولید جریمه شود. بر همین اساس یکی از این شرکتها ۳۲۴ میلیارد تومان جریمه شد و این مسیر ادامه دارد.
وی اضافه کرد: مرغداران از ۳ ماه قبل نهاده را پیش خرید میکنند که برای این کار در وزارت خانه برنامه وجود دارد و اجازه نخواهیم داد وارد کننده از ایتدا پول دریافت کند بلکه اول باید کالا وارد کشور شود.
سرپرست وزارت جهادکشاورزی بیان کرد: واردکنندگان جز را نیز در اختیار اتحادیهها قرار میدهیم تا تقسیم بازار انجام شود و قول میدهم حداکثر تا ۳ ماه آینده این مهم به طور کامل تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر اینکه مرغدار اجازه ندارد اگر نهاده یارانهای میگیرد مرغ را به قیمت بالاتر بفروشد، امروز مردم انتظار همراهی دارند، گفت: قول داده ایم اگر ماهیانه ۵۰ هزار تن مرغ تحویل داده شود مرغ مازاد این تولید را میتوانند تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ صادر کنند. این مهم برای تخم مرغ نیز اجرا شد و تاکنون بالغ بر ۳ هزار تن تخم مرغ صادر شده است.
آقا میری افزود: تاکنون در هر استانی هر مشکل حادی وجود داشته هماهنگی لازم برای رفع آن انجام شده است. مدیریتها باید کشوری باشد تا تعادل بازار برهم نخورد.
سرپرست وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه در خصوص بروکراسیهای اداری بنده بی طاقت هستم و قطعاً برخورد خواهم کرد، گفت: صدور مجوزها باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. برای صدور هر مجوزی باید زمان بندی شود که این تجربه در دامپزشکی موفق بوده و باید در این وزارتخانه نیز اجرا شود.
وی افزود: از همین الان برای همه کالاهای اساسی و غیراساسی برنامه ریزی انجام میشود و اجازه نمیدهیم مدل تار عنکبوتی اقتصاد بر وزارت جهاد کشاورزی چنبره بزند و با نگاه به گذشته برای آینده تصمیم گیری شود. وزارت جهادکشاورزی به شدت به دنبال افزایش تولید به خصوص در حوزه مرغ است.
آقامیری تأکید کرد: تقویت زنجیرههای تولید به کاهش قیمت کمک میکند. اگر بتوان تولید را افزایش داد میتوان در کنترل قیمتها مؤثر عمل کرد.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که سفره مردم در حال جمع شدن باشد هرکاری امکان باشد انجام میدهیم، وقتی کاهش مرغ وجود داشته باشد و مرغدار مرغ را با قیمت مصوب توزیع نمیکند قطعاً مرغ از ترکیه وارد میکنیم و به نفع و ضرر مرغدار توجهی نداریم چراکه مرغدار هم به ضرر مردم توجه نمیکند.
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