برگزاری ۲۰ اردوی علمی و تفریحی برای دانشجویان دانشگاه لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نظری در سخنانی، اظهار داشت: اردوی یک روزه تفریحی، فرهنگی، اجتماعی دانشجویی دانشگاه لرستان با شرکت ۴۰ دانشجوی پسر ساکن سراهای دانشجویی این دانشگاه برگزار شد.

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای رؤسا، معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های منطقه پنج کشور، اردوی فرهنگی، تفریحی دانشجویان خوابگاهی دانشگاه لرستان با حمایت مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه و حضور معاون مدیر پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان برگزار شد.

رئیس دانشگاه لرستان، افزود: در این اردوی یک روزه که در منطقه «مخمل‌کوه»، «سرآستان» و «آبشار طلایی» برگزار شد تعداد ۴۰ دانشجوی پسر ساکن سراهای دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان شرکت کردند.

نظری، گفت: اجرای بازی‌های بومی محلی، کوهنوردی و شنا از برنامه‌های این اردوی فرهنگی، تفریحی بود.

وی بیان داشت: در این ترم تحصیلی، بیش از ۲۰ اردوی علمی، فرهنگی، تفریحی بر اساس مصوبه شورای رؤسا، معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های منطقه پنج کشور توسط مدیریت پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان زیرمجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه برگزار شد و قرار است اردوهای فرهنگی، زیارتی، سیاحتی و تفریحی بین دانشگاهی در استان‌های لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام نیز در تابستان ۱۴۰۲ برگزار شوند.