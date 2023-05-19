تلاش برای برگزاری نمایشگاه مطبوعات در پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد مهدی پور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلویزیون اینترنتی کتاب گفت: نمایشگاه کتاب رویدادی است که در کنار سختی‌هایش هم جنبه فراغت و هم جنبه فرهنگی دارد. اما مردم این سختی‌ها را به جان می‌خرند و از فضای فرهنگی و امکانی که فراهم شده استفاده می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات گفت: نمایشگاه مطبوعات در دهه ۷۰ راه اندازی شد. عمر این رویداد از نمایشگاه کتاب، کمتر است. در دهه ۷۰ بسیار پر شور و پر هیاهو بود. در سال ۱۳۸۵ این نمایشگاه از نمایشگاه کتاب جدا شد و چند سال بعد، برگزاری آن متوقف شد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با شیوع ویروس کرونا بسیاری از رویدادهای فرهنگی نیز متوقف شد. با آمدن دولت جدید این مطالبه برای برپایی دوباره نمایشگاه مطبوعات به وجود آمد. در حال حاضر، فضای ۲۰۰ متری برای این کار اختصاص داده شده البته چون شور خرید کتاب بالاست اقبال برای مجلات کمتر است.

مهدی‌پور در پایان گفت: به طور کلی در تلاشیم تا رویدادهای فرهنگی متوقف شده را احیا کنیم به همین منظور بنا داریم نمایشگاه مطبوعات را در پاییز امسال برگزار کنیم.