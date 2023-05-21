به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران گفت: ترویج فرهنگ اهدای عضو موضوع بسیار مهمی است که در راستای فرهنگ‌سازی این موضوع مصوبه‌ای در شورای شهر تهران به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در پنج سال آینده تعداد بیماران نارسایی کلیوی دو برابر خواهد شد و طول عمر و بقای بیماران با پیوند کلیه بیشتر از دیالیز است و از سویی دیگر هزینه‌های دیالیز بالاتر از پیوند کلیه است.

زالی با اشاره به بیماری نارسایی کبد گفت: بخشی از این بیماری به دلیل کم تحرکی و کبد چرب است و تقریباً ۱۵ هزار ایرانی بر اثر نارسایی کبد جان خود را از دست می‌دهند و پیوند کبد فرصت زندگی با کیفیت به بیماران می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: آمار پیوند کلیه و کبد در ایران بسیار خوب است و از سویی دیگر متأسفانه نارسایی قلب در ایران بالا است و برخی از این بیماران به دلیل درمان ناپذیر بودن صرفاً در مرحله دریافت عضو هستند.

وی گفت: سال گذشته یک میلیون و ۱۵۰ هزار تصادف رخ داد که بر اثر آن ۱۹ هزار نفر جان خود را از دست دادند و سالانه ۵ تا ۸ هزار نفر دچار مرگ مغزی می‌شوند و متأسفانه علی رغم اینکه باید سالانه ۴ هزار پیوند اعضا را از بیماران مرگ مغزی داشته باشیم اما کمتر از یک سوم این عدد پیوند عضو انجام می‌شود.

زالی با بیان اینکه ۱۸ هزار نفر از ۲۵ هزار نفر در صف پیوند عضو در صف پیوند کلیه هستند گفت: متأسفانه ساعتی ۱ الی ۲ نفر از افراد در صف پیوند به دلیل نرسیدن عضو جان خود را از دست می‌دهند و تنها ۱۰ درصد از مردم کشور در صف پیوند عضو هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به فرهنگسازی موضوع پیوند عضو گفت: امکانات فرهنگی و تبلیغی درباره پیوند عضو در شهر ایجاد شده است و شرایط مطلوبی در بوستان‌ها ایجاد شده است تا در درختی به نام و یاد قهرمانان ملی اهدا عضو غرس شود.

وی گفت: همچنین تخصیص قطعه‌ای در بهشت زهرا برای جان بخشان باید انجام شود تا این قهرمانان در آن قطعه خاص دفن شوند.