۴ شهرستان خراسان شمالی در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند

محمدرضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق اعلام آخرین وضعیت رنگ بندی شیوع کرونا، خوشبختانه هیچ یک از شهرستانهای خراسان شمالی در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا قرار ندارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: اکنون شهرهای بجنورد، اسفراین، فاروج و مانه و سملقان در وضعیت زرد قرار دارند.
وی افزود: ۴ شهرستان دیگر در وضعیت آبی قرار گرفته اند که نشان میدهد شیوع کرونا نسبت به هفته گذشته در استان کاهش پیدا کرده است.
اکبری با تاکید بر لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی، گفت: افراد پر خطر نسبت به تزریق دزهای یاداور کرونا اقدام کنند.
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