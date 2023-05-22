اعلام جرم علیه فرد خاطی به‌ علت حیوان آزاری در آبسرد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزا کریمی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اعلام جرم اداره محیط زیست دماوند علیه فرد خاطی به‌علت حیوان آزاری در شهر آبسرد خبر داد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند در تشریح جزئیات این اقدام اظهار داشت: پیرو انتشار کلیپ حیوان آزاری در فضای مجازی اداره محیط زیست شهرستان دماوند این اقدام را برخلاف دستور العمل ساماندهی سگ‌های ولگرد دانسته و علیه فرد خاطی در مرجع قضائی تحت عنوان حیوان آزاری اعلام جرم کرده است.‌

وی گفت: همچنین پیگیر این موضوع هستیم تا برخورد اداری و قضائی لازم با فرد متخلف صورت پذیرد.