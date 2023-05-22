پیام تبریک وزیر کشور به دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در پیامی انتصاب سردار علی اکبر احمدیان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، سردار علی اکبر احمدیان

انتصاب شایسته جنابعالی را به دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که نشان از لیاقت و توانمندی‌های شما در عرصه‌های مختلف امنیت ملی دارد، تبریک می گویم.

در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی با تمامی ابزار خود در یک جنگ ترکیبی و شناختی تمام عیار علیه ملت ایران صف آرایی کرده اند، دولت مردمی آیت الله رئیسی با اتخاذ سیاست راهبردی تقویت همکاری‌ها با همسایگان کوشیده است تا این توطئه‌ها را با شکست مواجه سازد و کشور را بدون اتخاذ دیپلماسی التماسی در مسیر پیشرفت همه جانبه قرار دهد.

دستاوردهای عظیم امنیتی و دفاعی که آخرین جلوه آن را در حضور مقتدرانه ناوگروه نیروی دریایی جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد دنیا، شاهد بوده ایم، ثمرات متعددی را در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حرکت دولت سیزدهم در این مسیر حاصل کرده است.

رجای واثق دارم، در عبور از پیچ تاریخی تحولات پرشتاب بین الملل، حضور شخصیتی آگاه و صاحب نظر در حوزه‌های امنیتی، راهبردی، فناوری‌های نوین و مقابله با جنگ‌های ترکیبی دشمنان، نقش بی بدیلی در تقویت ابعاد گوناگون امنیت ملی ایران عزیز ایفا خواهد کرد.

سابقه جنابعالی در سنگرهای متعدد خدمت به این مرز و بوم از دوران دفاع مقدس گرفته تا جانشینی فرماندهی نیروی دریایی سپاه، ریاست ستاد مشترک و مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موید آن است که جایگاه شورای عالی امنیت ملی را بیش از پیش در تجمیع ظرفیت‌های گوناگون کشور و حرکت به سمت گام دوم انقلاب اسلامی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، تقویت خواهد کرد.

موفقیت آن برادر عزیز را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) مسئلت دارم.

برخود لازم می دانم اعلام نمایم، وزارت کشور از هرگونه همکاری و تعامل با آن مجموعه، در راه تعالی و اقتدار ایران اسلامی، دریغ نخواهد کرد.

احمد وحیدی وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور