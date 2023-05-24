استقلال فینالیست جام حذفی شد/ در انتظار حضور پرسولیس برای انتقام

به گزارش خبرنگار مهر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه بین تیم‌های استقلال و نساجی در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این دیدار با برتری ۴ بر صفر آبی پوشان به پایان رسید.

آرش رضاوند (۲۴)، علیرضا ابراهیمی مدافع نساجی (۳۲) و محمد محبی (۵۶ و ۸۹) برای استقلال گل زدند.

استقلال که در این دیدار با سید حسین حسینی، صالح حردانی (۶۵ زبیر نیک نفس)، رافائل سیلوا، عارف غلامی (۸۵ پیمان بابایی)، جعفر سلمانی، روزبه چشمی (۶۵ امید حامدی فر)، آرش رضاوند، مهدی مهدی‌پور (۷۳ ابوالفضل جلالی)، محمد محبی، مهدی قایدی و ارسلان مطهری (۶۵ سجاد شهباززاده) به میدان رفته بود نیمه اول را با برتری کامل پشت سرگذاشت.

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شاگردان ساپینتو که به دنبال قهرمانی در جام حذفی هستند، در نیمه اول موقعیت‌های زیادی را برای رسیدن به گل داشتند اما فقط دو بار توانستند دروازه حریف را باز کنند. ابتدا در دقیقه ۲۴ آرش رضاوند با ضربه سر دروازه نساجی را باز کرد و در ادامه علیرضا ابراهیمی مدافع تیم شمالی به اشتباه در دقیقه ۳۲ دروازه خودی را باز کرد.

استقلال در ادامه بازهم موقعیت‌هایی را برای گلزنی داشت اما نتوانست به این مهم برسد. نساجی هم که دل به ضد حملات بسته بود در دقیقه ۴۰ به یک گل رسید اما بازیکن این تیم در موقعیت آفساید قرار داشت.

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نیمه دوم هم برای آبی پوشان به همین روال سپری شد و تیم شمالی که امیدوار بود با به خدمت گرفتن سرمربی اسپانیایی خود نتایج رقم خورده با مطهری را جبران کند، بازهم با همان روش نیمه اول بازی را ادامه داد و نه تنها نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه میزبان ایجاد کند بلکه گل سوم را هم دریافت کرد.

بعد از آنکه استقلال با سه گل از حریف خود پیش افتاد، ساپینتو چند تغییر در ترکیب تیمش ایجاد کرد تا شرایط بهتر شود و بازیکنان اصلی اش برای فینال فشار کمتری را متحمل شوند.

در دقایق پایانی نساجی کمی به سمت دروازه استقلال نزدیک شد اما نتوانست موقعیت جدی خلق کند. استقلال در دقیقه ۸۹ توسط محبی به گل چهارم رسیدند تا در نهایت آبی‌های تهران با پیروزی در مرحله نیمه نهایی به فینال صعود کنند و در انتظار دیدار با پرسپولیس باشند.

دومین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه روز پنجشنبه بین تیم‌های هوادار و پرسپولیس بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه پاس برگزار خواهد شد تا چهره دومین فینالیست مشخص شود.

استقلالی‌ها در شرایطی انتظار پرسپولیس در فینال را می کشند که در دیدار برگشت دربی تهران یک بر صفر به سرخپوشان باختند و با همین شکست از مسیر قهرمانی دور شدند. حالا دیدار احتمالی فینال استقلال با پرسپولیس می‌تواند برای آبی‌ها یک بازی انتقامی باشد.