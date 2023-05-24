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۳ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۱۶

فرمانده انتظامی گرگان خبرداد؛

دستگیری ۱۵ اوباش و سارق در گرگان

دستگیری ۱۵ اوباش و سارق در گرگان

گرگان- فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری ۱۵ اوباش و سارق در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی ۴۸ ساعته اخیر در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی تجری شامگاه چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف مبارزه جدی با مخلان امنیت جامعه و برخورد قاطع با اوباش و سارقان در سطح حوزه در ۴۸ ساعت گذشته به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان افزود: ماموران انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، ۶ سارق و ۹ اوباش را شناسایی و همه آنها را دستگیر کردند.

وی بیان کرد: کشف دو خودرو سرقتی و دو موتورسیکلت مسروقه، دستگیری سه خرده فروش و کشف مقادیری انواع مواد مخدر از دیگر دستاوردهای این طرح است.

تجری گفت: چهار دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودرو متخلف هم توقیف شدند که نداشتن پلاک، انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، مخدوش کردن پلاک و رانندگی خطرناک از دلایل عمده توقیف این وسایل نقلیه بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان تأکید کرد: پلیس با بکارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در تامین نظم و امنیت شهروندان تلاش می‌کنند و لازم است شهروندان هم ضمن رعایت نکات ایمنی در پیشگیری از سرقت و غیره هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5789799

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