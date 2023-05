ورود سالکی که به داعش پایان داد به بازار نشر مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان «ژنرال قاسم سلیمانی؛ سالکی که به داعش پایان داد» (General Qasem Soleimani, The Wayfarer who ended ISIS) توسط انتشارات تاپ (The Other Press) وابسته به انتشارات آی بی تی مالزی (Islamic Book Trust) کوالالامپور منتشر و عرضه شد.

این کتاب که توسط عمران عبدالرحمان، الفیان حمزه و موسی کاظم تألیف و با مقدمه زهیری مسراوی از اعضای نهضت علمای اندونزی همراه است، شامل سه بخش ۱۲ فصلی و یک مقدمه می‌شود.

حاج قاسم به وصال الهی و سیر الی الله رسید

مقدمه کتاب مشتمل بر وصیت‌نامه شهید سردار قاسم سلیمانی و پیشگفتار زهیر مسراوی با عنوان «انقلاب عشق قاسم سلیمانی» است. زهیر مسراوی در پیشگفتار با اشاره به رشادت‌ها و فداکاری‌های این سردار رشید اسلام در حوزه مقاومت جهان اسلام به این نکته اشاره می‌کند: «حاج قاسم به جهت عشق به پروردگار که در وجودش مشتعل بود، عاشقانه مجاهدت می‌کرد، نه برای نام و نشان و نه برای خوشایند افراد. او مسیر عشق را برگزیده بود، مسیری که پایان و غایت نهایی آن پروردگار است. مسیری که انشان همیشه سالک است و متوقف نمی‌شود تا واصل شود.»

در بخش دیگری از این پیشگفتار، آمده است:

«سردار سلیمانی هنگامی که در دهمین کنگره پاسداشت شهدای کرمان سخنرانی می‌کرد، مسیر عشق را در پنج مؤلفه مجاهدت، اخلاق، معنویت، عبودیت و وفاداری تبیین کرد. آری این مسیر برگشت‌ناپذیر، عشق است که سردار سلیمانی آن را به شایستگی آموخت و مهم‌تر اینکه آن مسیر را پیمود و به انتهای آن که وصال الهی و سیر الی الله است، رسید.»

زهیر مسراوی در بخش پایانی این پیشگفتار می‌گوید:

«شهید سلیمانی شخصیتی است که نه تنها باید او را شناخت، بلکه باید از او تبعیت کرد و در مسیر عشق او پای نهاد. زندگی بدون ایثار، جانفشانی، اخلاص و وفاداری، بی معناست و سردار سلیمانی با ایستادگی و مقاومت خویش در مقابل ظالمان و مستکبران جهان و داعش، شیوه درست زیستن را به ما آموخت.»

بخش اول کتاب تحت عنوان «انتقام سخت» شامل چهار فصل با عناوینی چون «سایه می‌گذرد»، «میان تشدید، بازی طولانی و جنگ جهانی سوم»، «نمایش زمان» و «فراخوان جنگ» می‌شود.

در بخش اول کتاب به جایگاه ویژه شهید سلیمانی در قالب داستان‌ها و روایت‌هایی از زندگی شهید می‌پردازد. آمریکا که سال‌ها به دنبال ترور سردار سلیمانی بود و موفق نشده بود؛ با به شهادت رساندن سردار دلها، کار را بر خویش دشوارتر کرد. از این رو، همبستگی دوباره‌ای میان مردم ایران با نام شهید سلیمانی شکل گرفت. دیگر سردار سلیمانی، تنها یک سردار ایرانی نبود؛ او سردار مقاومت جهان شد و نامش جهانی شد.

ولایتمداری و اعتقاد قلبی سردار سلیمانی به ولایت فقیه

بخش دوم کتاب تحت عنوان «سربازی از کوه‌های کرمان» دارای پنج فصل از کرمان تا تهران (از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۸ میلادی)، لبنان (از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۹ میلادی)، عراق (از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ میلادی)، عراق و سوریه (از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ میلادی) و فلسطین، قاسم سلیمانی، شهید قدس است.

بخش دوم کتاب به روایت زندگی سردار از ولادت تا شهادت می‌پردازد. زندگی سراسر فراز و نشیب، زندگی توأم با عشق و محبت و فداکاری و ایثار، او را به سربازی پیرو ولایت فقیه، تبدیل کرده است. کسی که در این مقام، جز سربازی و تبعیت، چیزی نمی‌شناسد و خود را سرباز می‌خواند و مطیع تمام قامت ولایت فقیه. او نه تنها به رهبری عشق می‌ورزد که در تمام عرصه‌ها تبعیت از معظم له را بر همگان لازم و واجب می‌شمرد.

«پارادوکس قاسم سلیمانی» عنوان بخش سوم کتاب است که به بررسی «وصیت عشق یک سالک زاهد»، «داستان اول» و «داستان دوم» از زندگینامه شهید سلیمانی می‌پردازد.

بخش سوم کتاب نیز به مسئله زهد، سلوک، شجاعت و رشادت سردار سلیمانی اختصاص دارد. چگونه انسان می‌تواند زهد و سلوک و رشادت و شجاعت را در خویش جمع کند؟ شخصیت سردار سلیمانی برای بسیاری که با او ارتباط داشتند، شخصیتی عجیب و باورنکردنی است. شخصیتی که بسیاری از صفات متضاد را در خود جمع داشت. او یک سردار نظامی، یک جنگاور مبارز و سرداری شکست ناپذیر است؛ اما در همان حال سخنان عرفانی می‌گوید، با همگان به نیکی و شایستگی و با تواضع رفتار می‌کند، خلوت‌های خاص خود را دارد، هیچگاه دست از مراقبت نفس بر نمی‌دارد و حتی آداب و مراسم مستحبی را که کمتر دیگران انجام می‌دهند، انجام می‌دهد. بله هنگامی که تمام این صفات کنار هم جمع می‌شود، سردار سلیمانی شکل می‌گیرد؛ از این رو او سالکی است که می‌تواند به داعش، پایان دهد