به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم اقتباسی از کتاب "جولی و جولیا: 365 روز، 524 طرز تهیه، یک آشپرخانه کوچولو" نوشته جولی پاول است که در سال 2005 منتشر شد.





تام کروز و مریل استریپ در صحنه‌ای از فیلم "شیرها برای بره‌ها"

استودیو کلمبیا تهیه‌کننده این فیلم برای نقش پاول با ایمی آدامز در حال مذاکره است. این فیلم درباره یک کارگر دولتی به نام پاول است که تصمیم می‌گیرد در آشپزخانه کوچک خود در بروکلین با استفاده از کتاب "یادگیری هنر آشپزی فرانسوی" نوشته چایلد آشپزی کند. او تجربیات روزانه‌اش را روی وبلاگ خود قرار می‌دهد و در طول کار یک طرفدار پر و پا قرص پیدا می‌کند.

فیلمنامه را افرون نوشته و خود او آن را کارگردانی می‌کند. این فیلمساز زن که متولد 1941 در نیویورک است، به عنوان کارگردان فیلم‌هایی مانند "بی‌خوابی در سیاتل" (1993)، "مایکل" (1996) و "پیام داری" (1998) را در کارنامه دارد. "افسون شده"، جدیدترین فیلم افرون دو سال پیش نمایش داده شد که در آن نیکول کیدمن و ویل فرل نقش‌آفرینی کردند. استریپ سابقه حضور در دو فیلم را دارد که فیلمنامه آن نوشته افرون است؛ "سیلک وود" (1983) و "دل‌زدگی" (1986).



از جدیدترین فیلم‌های استریپ 58 ساله می‌توان به "شیرها برای بره‌ها" رابرت ردفورد و "اجرا" گاوین هود اشاره کرد. او دو پروژه "اثبات" و "ماما میا!" را نیز در دست تولید دارد. استریپ سال 1980 برای فیلم "کریمر علیه کریمر" جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل و در 1983 برای فیلم "انتخاب سوفی" اسکار بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد.



این بازیگر مطرح آوریل سال 2008 در سی و پنجمین مراسم سالانه انجمن فیلم لینکلن سنتر در نیویورک مورد تقدیر قرار می‌گیرد. او با دو جایزه اسکار و 12 مورد نامزدی بیش از هر بازیگر دیگری در تاریخ نامزد دریافت این جایزه بوده است.

جولیا چایلد بیش از چهار دهه در تلویزیون‌های آمریکا آشپزی تدریس می‌کرد و برنامه‌اش در پر‌بیننده‌ترین ساعات پخش می‌شد، ضمن اینکه کتاب‌ها و نوارهای بسیاری در این زمینه دارد. او در سال 2004، در 92 سالگی درگذشت.