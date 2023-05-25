حضور سردار رادان در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس خبرگان

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس خبرگان رهبری پیش از ظهر پنجشنبه به ریاست حجت السلام والمسلمین عبداللهی رئیس این کمیسیون در محل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم برگزار شد.

در این جلسه سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور و نیز حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتند.

بررسی آخرین وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور به ویژه در زمینه حجاب و عفاف از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بوده است.

اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس خبرگان رهبری نیز در این نشست به ارائه نظرات خود پرداختند و در ادامه نیز سردار رادان و حجت الاسلام خسروپناه به موضوعات و دغدغه‌های مطرح شده پاسخ گفتند.