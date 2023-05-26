بلیت هواپیما موجود شد / علت کمبود چه بود تقاضای زیاد یا عرضه کم

به گزارش خبرنگار مهر؛ بالاخره بعد از چندین ماه قیمت بلیت هواپیما در جلسه ستاد تنظیم بازار تعیین و با افزایش ۲۹ درصدی قیمت موافقت شد؛ هرچند این افزایش قیمت از سوی ایرلاین‌ها مورد تأیید نیست و آن‌ها اعلام کرده‌اند که این افزایش قیمت برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد و طبق قانون مصوب مجلس، نرخ بلیت هواپیما آزادسازی شده و نباید ستاد تنظیم بازار در این حوزه ورود کند اما رصد میدانی سایت‌های فروش بلیت نشان می‌دهد بلیت هواپیما که در ماه گذشته به شدت کم شده بود به یکباره در تمام مسیرها و با قیمت‌های جدید موجود شده است.

از دی ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون نرخ بلیت هواپیما تغییری نکرده بود؛ البته در این مدت دو یا سه بار ایرلاین‌ها به صورت خودسرانه و بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده بودند که با ورود تعزیرات و دادستانی به این بخش، قیمت‌ها بعد از یک مدت کوتاه به حالت سابق خود بازگشت.

اساساً شیوه قیمت‌گذاری دستوری در بخش حمل‌ونقل هوایی پذیرفته شده نبوده و این قانون عرضه و تقاضاست که بازار را متعادل می‌کند.

در ماه‌های گذشته بلیت هواپیما کمیاب بود و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران ایرلاین‌ها کمیاب بودن عمدی بلیت هواپیما را تکذیب می‌کردند و علت این کمیابی را افزایش تقاضا می‌دانستند. با این وجود بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت بلیت هواپیما بلیت در سایت‌های فروش وجود دارد و حال سوال این است که در این مدت پروازها افزایش پیدا کرده یا کمبود بلیت هواپیما به دلیل تقاضا نبوده است؟