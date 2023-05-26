پیش بینی معاملات شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲/خبرهای دولت و مجلس را رصد کنید

به گزارش خبرنگار مهر، برای روز شنبه معاملاتی بازار سرمایه می‌توان انتظار داشت بازار همانند روز چهارشنبه هفته گذشته عمل کرده و رفتاری کاملاً مشابه را تشکیل دهد که تنها با یک اختلاف رفتاری همراه باشد و آن هم قدرت گرفتن عرضه در زمان‌های پایانی بازار باشد.

انتظار خواهد رفت که این اتفاق در دقایق پایانی بازار رخ ندهد زیرا رفته رفته با توجه به گزارشات و شکل گیری مجامع قابل قبول درصد خوبی از نمادهای بازار رفته رفته شاهد شکل گیری یک چشم انداز خوب حداقل در کوتاه مدت برای سرمایه گذاران شاهد باشیم که خواه ناخواه در رفتار معاملاتی بازار هم نمایان خواهد بود.

علی فراقی درباره پیش بینی وضعیت بازار سرمایه در روز شنبه به مهر گفت: اگر اتفاق یا خبر بدی به بازار نرسد احتمال افزایش تقاضا در تایم پایانی بازار وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس شنبه احتمالاً روند صعودی و رو به بالایی را تجربه کند و در این میان وزن اخبار و مؤلفه‌های بنیادی بیرون که از طرف دولت و مجلس تعیین می‌شود بیشتر از هر چیز خواهد بود، اگر مجلس بر سر ارز پتروشیمی‌ها اصرار کند قطعاً بازار یک روند بهتری را تجربه خواهد کرد.