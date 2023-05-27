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۶ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

فرماندار دشت آزادگان:

میزان ذخیره آب سد کرخه جوابگوی ۲ کشت تابستانه و پائیزه نیست

میزان ذخیره آب سد کرخه جوابگوی ۲ کشت تابستانه و پائیزه نیست

اهواز - فرماندار دشت آزادگان گفت: وضعیت فعلی سد کرخه جوابگوی ۲ کشت تابستانه و پاییزه امسال نیست و باید یک برنامه ریزی راهبردی و آینده نگر را اجرا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سیلاوی پیش از ظهر امروز شنبه در حاشیه بازدید از سد کرخه و در نشست هم اندیشی کشت تابستانه در دشت آزادگان اظهار کرد: بر اساس اولویت نیاز آبی، تأمین آب آشامیدنی مردم در اولویت اول است.

وی، تأمین آب مورد نیاز مورد دام و طیور، حقابه تالاب هورالعظیم را اولویت دوم عنوان کرد و افزود: اولویت بعدی تأمین آب کشاورزی به ویژه کشت‌های دائمی، نخیلات، سبزی و صیفی کاری، پرورش دهندگان آبزیان و کشت فصلی است.

سیلاوی با بیان اینکه از ۲ کشت تابستانه و پاییزه، کشت پاییزه برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، ادامه داد: عمده کشت بیشتر کشاورزان خوزستان و دشت آزادگان گندم است و به لحاظ اهمیت به عنوان محصول راهبردی محسوب می‌شود.

فرماندار دشت آزادگان گفت: وضعیت فعلی موجود سد کرخه جوابگوی دو کشت تابستانه و پاییزه را در سال جاری ندارد و لازم است یک برنامه ریزی راهبردی، آینده نگر را طرح ریزی کنیم زیرا که ما موظف به تأمین معیشت مردم هستیم و با توجه به اینکه معیشت اکثر مردم حوضه کرخه به ویژه دشت آزادگان کشاورزی است؛ بنابراین راهکارهای کشت انواع محصولات در دو فصل کشت باید بررسی و اعلام شود.

سیلاوی اضافه کرد: یقیناً مردم ما همانگونه که در سال‌های خشکسالی، همکاری لازم را با مسئولان داشته‌اند و درک عمیقی از وضعیت منطقه دارند هرگونه تصمیم کارشناسی شده و معقول را می‌پذیرند.

کد مطلب 5795313

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    نظرات

    • علی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه فرماندارآلان که کشاورزان میخواهندکشت شلتوک کنن نظرداده ولی همین فرمانداردراسفندماه برای تامین آب گندم نظرندادواکثرکشاورزان بخصوص پایین دست بلعت نرسیدن آب به موقع متضررشدن پس نتیجه این فرماندارکاربلدنیست

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