میزان ذخیره آب سد کرخه جوابگوی ۲ کشت تابستانه و پائیزه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سیلاوی پیش از ظهر امروز شنبه در حاشیه بازدید از سد کرخه و در نشست هم اندیشی کشت تابستانه در دشت آزادگان اظهار کرد: بر اساس اولویت نیاز آبی، تأمین آب آشامیدنی مردم در اولویت اول است.



وی، تأمین آب مورد نیاز مورد دام و طیور، حقابه تالاب هورالعظیم را اولویت دوم عنوان کرد و افزود: اولویت بعدی تأمین آب کشاورزی به ویژه کشت‌های دائمی، نخیلات، سبزی و صیفی کاری، پرورش دهندگان آبزیان و کشت فصلی است.



سیلاوی با بیان اینکه از ۲ کشت تابستانه و پاییزه، کشت پاییزه برای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است، ادامه داد: عمده کشت بیشتر کشاورزان خوزستان و دشت آزادگان گندم است و به لحاظ اهمیت به عنوان محصول راهبردی محسوب می‌شود.



فرماندار دشت آزادگان گفت: وضعیت فعلی موجود سد کرخه جوابگوی دو کشت تابستانه و پاییزه را در سال جاری ندارد و لازم است یک برنامه ریزی راهبردی، آینده نگر را طرح ریزی کنیم زیرا که ما موظف به تأمین معیشت مردم هستیم و با توجه به اینکه معیشت اکثر مردم حوضه کرخه به ویژه دشت آزادگان کشاورزی است؛ بنابراین راهکارهای کشت انواع محصولات در دو فصل کشت باید بررسی و اعلام شود.

سیلاوی اضافه کرد: یقیناً مردم ما همانگونه که در سال‌های خشکسالی، همکاری لازم را با مسئولان داشته‌اند و درک عمیقی از وضعیت منطقه دارند هرگونه تصمیم کارشناسی شده و معقول را می‌پذیرند.