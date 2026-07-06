جریان آب در هورالعظیم برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صدریان‌فر ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با اجرای این برنامه، شرایط تأمین حقابه تالاب هورالعظیم و آب مورد نیاز دام‌های سنگین مناطق پایین‌دست به وضعیت مطلوب بازگشته است.

وی توضیح داد: در روزهای اخیر توسعه کشت‌های پرآب‌بر خارج از الگوی مصوب در بخش‌هایی از حوضه آبریز کرخه فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرد که کاهش جریان آب در ورودی‌های تالاب هورالعظیم و ایجاد محدودیت در تأمین آب دام‌های سنگین را به همراه داشت.

وی افزود: از هفته گذشته برنامه ویژه رهاسازی موج بلند از سد کرخه همزمان با اجرای نوبت‌بندی و مدیریت توزیع آب در مسیر رودخانه کرخه به اجرا درآمد که نتیجه آن برقراری مجدد جریان مناسب آب به سمت تالاب و مناطق پایین‌دست بود.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: پس از تأمین آب شرب، تأمین حقابه تالاب هورالعظیم، حفظ اکوسیستم ارزشمند آن و تأمین آب مورد نیاز دام‌های سنگین از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت منابع آب حوضه کرخه است.

وی افزود: توسعه کشت‌های پرآب‌بر خارج از الگوی مصوب علاوه بر ایجاد تنش برای تالاب هورالعظیم، دام‌های سنگین، آبزیان و سایر اجزای اکوسیستم، موجب کاهش ذخایر آبی مورد نیاز برای کشت‌های پاییزه و زمستانه نیز می‌شود.

صدریان‌فر ادامه داد: کشت‌های پرآب‌بر مانند شلتوک به دلیل محدودیت منابع آب و ساختار شبکه رودخانه‌ای حوضه کرخه تنها برای بخش محدودی از بهره‌برداران امکان‌پذیر است.

وی از کشاورزان خواست با رعایت الگوی کشت کم‌آب‌بر و همراهی با برنامه‌های مصوب شورای سازگاری با کم‌آبی و شورای کشاورزی استان در حفاظت از تالاب هورالعظیم و تأمین پایدار آب دام‌ها مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: مدیریت صحیح مصرف آب و پایبندی به الگوی کشت کم‌آب‌بر تنها راه تضمین همزمان امنیت آبی، حفظ تالاب هورالعظیم، تأمین آب دام‌های سنگین و استمرار کشاورزی پایدار در حوضه کرخه است.