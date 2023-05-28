«عبدالله سهرابی» مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با صدور حکمی عبدالله سهرابی را به سمت دستیار وزیر و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب کرد.

سهرابی پیش از این در مقام سفیر در سفارت کشورمان در قطر حضور داشته است.

همچنین وی استاندار اسبق استان مرکزی نیز بوده و در وزارت امور خارجه به عنوان کارشناس ارشد معاونت دیپلماسی اقتصادی مشغول به فعالیت بود.

مدیرکل جدید شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، سابقه حضور در معاونت اجتماعی و امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و سرپرستی کنسول‌گری کشورمان در جده را نیز در کارنامه خود دارد.

گفتنی است رضا عامری، مدیرکل سابق شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به عنوان سفیر جدید کشورمان در امارات مشغول به فعالیت شده است.