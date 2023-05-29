رشد ۱۲درصدی ارزش کالاهای صادراتی استان کرمانشاه

علی اصغر عباس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲ ماهه نخست سال جاری ۴۶۶ میلیون و ۹۵۸ هزار و ۹۴۸ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۹۲ هزار و ۵۹۳ تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد است.

وی افزود: مجموع صادرات ۲ ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۲ درصد و از حیث وزن رشدی ۱۸ درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان شامل میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و.... بوده است.

عباس زاده در ادامه به آمار ۲ ماهه واردات گمرکات استان تاکید و خاطرنشان کرد: در این مدت سپری شده از سال‌جاری در مجموع سه میلیون و ۵۱۵ هزار و ۸۴۸ دلار کالا به وزن ۲۶۸ تن از طریق گمرکات کرمانشاه و پرویزخان وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۳۰ درصد و از حیث وزن ۸۹ درصد کاهش داشته است.

وی در پایان عنوان کرد: پرایمری ریفرمر، دستگاه تولید لبنیات و دیزل ژنراتور، سایبان باغبانی، کاتالیست تری اتیل آلومینیوم، کو پلی اتیل ونیل ستات و … از جمله عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان کرمانشاه بوده است.