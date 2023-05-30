۵۴ نوزاد خراسان شمالی «رضا» نامگذاری شدند

علی زاهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین برآوردهای جمعیتی در استان خراسان شمالی، ۵۰۶ هزار و ۱۸۷ نفر از جمعیت استان را مردان و ۴۹۸ هزار و ۱۷۳ نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی ادامه داد: با توجه به اطلاعات پایگاه ثبت احوال ۷۱ هزار و ۵۴۲ نفر از ابتدای تأسیس ثبت احوال استان به نام مبارک حضرت رضا (ع) و ترکیبات آن در استان نامگذاری شده اند.

وی افزود: به طور تقریبی ۱۴.۱ درصد جمعیت مردان با نام رضا می‌باشند.

زاهدی نیا بیان داشت: نام مبارک رضا و ترکیبات آن در سال ۱۴۰۱ دارای فراوانی ۳۲۴ مورد می‌باشد.

وی ادامه داد: طی دو ماهه سال جاری تعداد ۲ هزار و ۲۳۸ واقعه ولادت در استان خراسان شمالی به ثبت رسیده است که ۵۴ نفر با نام مبارک رضا و ترکیبات آن نامگذاری شده اند.

زاهدی نیا تصریح کرد: سه نام منتخب مردان نیز در سال ۱۴۰۱ به ترتیب محمد، علی، امیرعلی می‌باشد که این امر نشان دهنده علاقه و ارادت مردم عزیز استان به خاندان عصمت و طهارت و در واقع بیانگر رفتارهای فرهنگی مردم براساس آموزه‌های دینی است.