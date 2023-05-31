مردم به خاطر گرانی قید عینک طبی را زده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صادقپور، در آستانه بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن اپتومتری ایران با عنوان این مطلب که در سالهای اخیر صنعت بیمه در کشور رشد چشم گیری داشته و رقابت سازمانهای بیمه گر به خصوص بیمههای تکمیلی در این صنعت قابل توجه است، اظهار داشت: در حال حاضر کمتر سازمان و یا شرکت خصوصی یا دولتی را میتوان یافت که کارکنان آن تحت پوشش یکی از بیمههای تکمیلی نباشد.
وی افزود: در حال حاضر ۳۳ بیمه تکمیلی در کشور وجود دارد که بر اساس آمار سال ۱۴۰۰، میزان دریافت حق بیمه ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶۵ هزار میلیارد تومان تحت عنوان خسارت در همان سال به مردم باز گردانده شده است.
صادقپور ادامه داد: بیمه تکمیلی در شاخه درمان، تلاش داشته ضمن توسعه فعالیت انتفاعی خود، هزینههای درمانی خانوارهای تحت پوشش را کاهش دهد.
میزان تعهد سازمانهای بیمه گر به بیمه شده، بسته به پرداخت سرانه حق بیمه متفاوت است و خدمات مختلفی را تحت پوشش قرار میدهد. تقریباً اکثر فعالیتهای درمانی تحت پوشش قرار داده شده و بیمه متعهد به جبران خسارت بیمه گزار خواهد بود.
وی افزود: بیمههای تکمیلی تلاش دارند برای دستیابی به اهداف سازمانی خود، در کنار کمک به خانوارها برای جبران هزینههای درمان، سیاستهایی نیز برای کنترل و کاهش خسارت در نظر بگیرند.
صادقپور گفت: ارائه خدمات مربوط به سلامت بینایی نیز قسمتی از وظایف بیمههای تکمیلی است که در همین راستا جامعه اپتومتری ایران انتظار دارد بار مالی خانوارهای بیمه شده در زمینه معاینات اپتومتری و عینک طبی، که در تعهد بیمهها قرار دارد به خوبی اعمال شود.
عضو هیأت مدیره انجمن اپتومتری ایران ادامه داد: در حال حاضر، با توجه به راه اندازی نسخه الکترونیک در سه بیمه پایه، انتظار میرود که خدمات کارشناسان و کارشناسان ارشد پروانه دار، به خصوص ویزیت، در سه بخش دولتی، خیریه و خصوصی کاملاً تحت پوشش قرار گیرد و بیمار نگرانی بابت پرداخت هزینهها نداشته باشد.
وی افزود: در بیمههای تکمیلی نیز همین انتظار هست و جامعه اپتومتری خواهان عقد قرارداد برای ارائه خدمات اپتومتری است. زیرا، با وجود تورم بالا و گرانیها، متأسفانه توجه به سلامت بینایی و تهیه عینک طبی، از اولویت خانوارها خارج شده و همکاران ما شاهد کاهش آمار مراجعان به خصوص در ماههای اخیر بوده اند.
صادقپور گفت: افزایش تعهد عینک، تسهیل در پرداخت هزینههای آن توسط بیمهها به خصوص بیمههای تکمیلی، عقد قرارداد در زمینه پرداخت تعهد عینک با اپتومتریست ها، از مطالبات جامعه اپتومتری است.
وی افزود: به رغم اینکه توجه به این امر از بدیهیات صنعت بیمه است، لیکن بعضی از سازمانهای بیمه گر مشکلاتی را ایجاد میکنند. از جمله عدم پرداخت هزینه عینک با تجویز اپتومتریست، به رغم اینکه بیمه مرکزی بر لزوم پرداخت هزینه عینک طبی با مُهر اپتومتریست، تاکید دارد.
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