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۹ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۵۰

رئیس خانه صمت آذربایجان شرقی:

اجلاس سراسری خانه‌های صمت کشور در تبریز برگزار می شود

اجلاس سراسری خانه‌های صمت کشور در تبریز برگزار می شود

تبریز- رئیس خانه صمت آذربایجان شرقی گفت: اجلاس سراسری خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور و آئین ویژه گرامیداشت روز صنعت، تیرماه سال جاری در تبریز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین باقری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اجلاس از ۲۱ تا ۲۳ تیرماه در تبریز برگزار می‌شود و در دومین روز برگزاری نیز، مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور میهمانانی از سراسر کشور را خواهیم داشت.

وی گفت: هدف از برگزاری این رویداد ملی، نشان دادن فرصت‌های سرمایه گذاری استان به دیگر سرمایه گذاران و جذب آن‌ها در طرح‌های صنعتی و تولیدی است.

وی یادآور شد: خانه صنعت، معدن و تجارت از گردهمایی نمایندگان ۱۱ انجمن ایجاد شده و این تشکل به عنوان نماینده بخش خصوصی، به دنبال رفع موانع و حل مشکلات واحدهای صنعتی است.

باقری خاطرنشان کرد: کل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی از سراسر کشور احصا شده است و در این جلسه مطرح می‌شود و همچنین از واحدهای منتخب که طبق شاخص‌های مشخص انتخاب شده‌اند قدردانی خواهد شد.

کد مطلب 5798716

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