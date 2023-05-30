به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین باقری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اجلاس از ۲۱ تا ۲۳ تیرماه در تبریز برگزار می‌شود و در دومین روز برگزاری نیز، مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با حضور میهمانانی از سراسر کشور را خواهیم داشت.

وی گفت: هدف از برگزاری این رویداد ملی، نشان دادن فرصت‌های سرمایه گذاری استان به دیگر سرمایه گذاران و جذب آن‌ها در طرح‌های صنعتی و تولیدی است.

وی یادآور شد: خانه صنعت، معدن و تجارت از گردهمایی نمایندگان ۱۱ انجمن ایجاد شده و این تشکل به عنوان نماینده بخش خصوصی، به دنبال رفع موانع و حل مشکلات واحدهای صنعتی است.

باقری خاطرنشان کرد: کل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی از سراسر کشور احصا شده است و در این جلسه مطرح می‌شود و همچنین از واحدهای منتخب که طبق شاخص‌های مشخص انتخاب شده‌اند قدردانی خواهد شد.