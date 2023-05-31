اطفای حریق کارگاه قالب سازی و انبار مبل در فردیس

حسین عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و خدمات ایمنی مبنی بر حریق کارگاه مبل سازی در فردیس، اظهار کرد: سریعاً ۶ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۱۶ نفر آتش نشان از ایستگاه‌های ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۰۸ و ۱۰۹ به محل حادثه اعزام شدند.

وی عنوان کرد: مشاهده شد در یک ساختمان نیمه کاره ۶ طبقه در طبقه منفی ۱ به متراژ تقریبی هزار و ۶۵۰ مترمربع، در دو بلوک مجزا که قسمت غربی کارگاه یونولیت سازی و قسمت شرقی انبار مبل بوده به دلیل نشت سوخت از بخاری گازوئیلی و سرایت به چوب‌های ام دی اف، کل زیر بنا و طبقه اول دچار حریق وسیعی شده بود.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس تصریح کرد: خوشبختانه علیرغم شرایط سخت و پیچیده حریق و دودهای سنگین ناشی از آن، نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی شهرداری فردیس با بهره گیری از تجربه و کارآمدی، دانش فنی و عملیاتی و استفاده از تجهیزات به روز، توانستند در سریع‌ترین زمان ممکن این حریق وسیع را اطفا کنند.

به گفته وی، این عملیات به مدت سه ساعت و بیست و هفت دقیقه به طول انجامید.