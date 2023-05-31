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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۳۳

«به توافق اولیه رسیده بودیم»

واکنش مربی ایرانی به خبر جدایی از تیم ملی فوتسال اندونزی

واکنش مربی ایرانی به خبر جدایی از تیم ملی فوتسال اندونزی

مربی ایرانی تیم ملی فوتسال اندونزی گفت: منتظر مشخص شدن برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که صفحه «آ. سه. آن فوتسال» در توییتر اعلام کرد بر اساس شایعات قرار است یک مربی اسپانیایی به جای محمد هاشم زاده هدایت تیم ملی فوتسال اندونزی را بر عهده بگیرد.

این خبر در حالی منتشر شد که هاشم زاده سال گذشته عملکرد بسیار خوبی در اندونزی داشت و علاوه بر صعود با این تیم به جام ملت‌های ۲۰۲۲ آسیا، در این رقابتها هم برای اولین بار از مرحله گروهی عبور کرد.

واکنش مربی ایرانی به خبر جدایی از تیم ملی فوتسال اندونزی

هاشم زاده در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: ما صحبت‌های اولیه را با فدراسیون اندونزی انجام داده و به توافقاتی هم دست یافته بودیم. منتظر اعلام برنامه‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و زمان برگزاری مسابقات انتخابی بودیم که این اتفاق هم چند روز پیش افتاد.

مربی ایرانی تیم ملی فوتسال اندونزی افزود: مسئولان فدراسیون اندونزی و همینطور مردم این کشور از نتایجی که در جام ملت‌های ۲۰۲۲ گرفتیم راضی بودند. احتمال دارد در چند روز آینده هم مذاکرات جدی تری انجام بدهیم. در حال حاضر از طریق تلویزیون و اینترنت مسابقات لیگ اندونزی را دنبال می‌کنم و با کادر فنی ام هم در تماس هستم.

کد مطلب 5799029

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