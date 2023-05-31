سفر به سرزمین پر رمز و راز تزارها؛ از مسکو تا سنت پترزبورگ

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، روسیه، بزرگترین کشور جهان، طیف گستردهای از تورهای کیفیت و فعالیتهای مسافرتی متنوعی را ارائه میدهد. در اینجا دو شهر مهم و محبوبی که گردشگران میتوانند در تور روسیه از آنها لذت ببرند را به اجمال بررسی میکنیم:
مسکو: از میدان سرخ نمادین، کلیسای جامع سنت باسیل، کرملین و تئاتر تاریخی بولشوی دیدن کنید. فرصت را از دست ندهید تا ایستگاههای متروی مسکو را تماشا کنید، که بهخاطر زیباییهای معمارانهشان شهرت دارند.
هنگام کشف رازهای مسکو، چندین مکان دیدنی نمادین وجود دارد که باید در صدر لیست شما قرار گیرند. سفر خود را از میدان سرخ معروف، قطب تاریخی و فرهنگی شهر آغاز کنید. از عظمت کلیسای جامع سنت باسیل با گنبدهای پیازی رنگارنگ و معماری پیچیده شگفت زده شوید. این شاهکار معماری نماد مسکو است و مطمئناً شما را غرق در حیرت خواهد کرد.
سپس به کرملین باشکوه بروید، دژی مستحکم که دفتر رئیس جمهور روسیه و ساختمانهای دولتی مختلف را در خود جای داده است. از کلیساهای زیبای آن، مانند کلیسای جامع بشارت و کلیسای جامع فرشته بزرگ دیدار کنید. فضاهای داخلی مجلل، نقاشیهای دیواری خیرهکننده، و مصنوعات گرانقیمتی را که نگاهی اجمالی به تاریخ غنی روسیه ارائه میدهند، تحسین کنید.
هیچ بازدیدی از مسکو بدون تجربه تئاتر بولشوی با شهرت جهانی آن کامل نخواهد بود. تئاتر بولشوی که به عنوان یکی از بهترین سالنهای باله و اپرا در جهان شناخته میشود، نمایشهای نفسگیری را به نمایش میگذارد که تماشاگران را مجذوب خود میکند. از این فرصت برای تماشای یک باله یا اپرا استفاده کنید و شاهد استعداد و هنر خارق العاده اجراکنندگان روس باشید.
در حین گشت و گذار در شهر، غرق شدن در زیبایی متروی مسکو را فراموش نکنید. ایستگاههای مترو مسکو که به عنوان یکی از نفیسترین سیستمهای مترو در جهان شناخته میشود، فی نفسه یک اثر نفیس معماری هستند. هر ایستگاه طراحی و شخصیت منحصر به فرد خود را دارد که دارای موزاییکهای خیره کننده، مجسمههای کار شده و تزئینات مجلل است. برای کاوش در ایستگاههایی مانند کومسومولسکایا، مایاکوفسکایا و پلوشاد روالوتسی وقت بگذارید و بگذارید عظمت هنری آنها شما را شگفت زده کند.
جدای از این بناهای شاخص، مسکو فضایی پر جنب و جوش و انبوهی از تجربیات فرهنگی را ارائه میدهد. غذاهای روسی را در رستورانهای سنتی میل کنید، از بازارهای شلوغ محلی دیدن کنید تا از محصولات تازه و سوغاتیهای منحصربهفرد لذت ببرید، یا به سادگی در خیابانهای جذاب شهر که ردیفی از ساختمانهای تاریخی و آسمانخراشهای مدرن در آنجا خوش کردهاند، پرسه بزنید.
برای کاوش عمیقتر در تاریخ و فرهنگ مسکو، بازدید از موزههایی مانند گالری دولتی ترتیاکوف که مجموعه گستردهای از هنر روسیه را در خود جای داده است، یا موزه هنرهای زیبای پوشکین، که طیف متنوعی از آثار هنری بین المللی را به نمایش میگذارد را نیز به شما پیشنهاد میکنیم.
کوتاه سخن آنکه تور مسکو سفری فریبنده در تاریخ، هنر و فرهنگ است. از میدان سرخ نمادین و کلیسای جامع سنت باسیل گرفته تا عظمت کرملین و شگفتیهای هنری متروی مسکو، این شهر ترکیبی از شگفتیهای معماری و تجربیات غنی را ارائه میدهد.
سنت پترزبورگ: قبل از همه چیز موزه باشکوه ارمیتاژ را بازدید کنید، در امتداد چشم انداز خیابان نوسکی قدم بزنید، از قلعه پیتر و پل دیدن کنید و زیبایی کلیسای ناجی را تحسین کنید. کانالها را با قایق گشت بزنید و از شبهای سفید معروف در تابستان لذت ببرید.
وقتی صحبت از کشف گنجینههای فرهنگی روسیه میشود، سنت پترزبورگ شهری است که نباید از دست داد. سنت پترزبورگ که به عنوان پایتخت فرهنگی کشور شناخته میشود، جاذبهها و تجربیات فراوانی را ارائه میدهد که بازدیدکنندگان را شگفت زده میکند.
یکی از نکات برجسته هر بازدید از سنت پترزبورگ، کاوش در موزه باشکوه هرمیتاژ است. هرمیتاژ که در کاخ زمستانی مجلل قرار دارد، مجموعهای شگفتانگیز از آثار هنری و مصنوعات قرنها را در خود جای داده است. از نقاشیهای گرانقیمت استادان مشهور گرفته تا مصنوعات مصر باستان، این موزه سفری را در تاریخ هنر و فرهنگ روسیه و جهان را ارائه میدهد.
همانطور که در نوسکی، خیابان اصلی شهر قدم می زنید، در فضای پر جنب و جوش سنت پترزبورگ غوطه ور خواهید شد. این خیابان شلوغ مملو از ساختمانهای زیبا، فروشگاههای شیک و کافههای شلوغ است. این مکان عالی برای جذب انرژی شهر و مشاهده زندگی روزمره ساکنان آن است.
هیچ بازدیدی از سنت پترزبورگ بدون بازدید از قلعه نمادین پیتر و پل کامل نمیشود. این قلعه که در جزیره خرگوشها، زایچی، قرار دارد، نمادی از بنیاد شهر است و کلیسای جامع باشکوه پیتر و پل، آخرین محل اطراق تزارهای روسیه را در خود جای داده است. برای تماشای مناظر پانورامیک شهر و رودخانه نوا به بالای برج ناقوس کلیسای جامع بروید.
یکی از شگفتانگیزترین آثار معماری در تور سنت پترزبورگ، کلیسای ناجی است. این کلیسا با گنبدهای پیازی رنگارنگ و موزاییکهای پیچیده خود یک شاهکار واقعی است. داخل شوید و از فضای داخلی تزئین شده که داستان تاریخ و مذهب روسیه را روایت میکند شگفت زده شوید.
برای اینکه واقعاً جادوی سنت پترزبورگ را تجربه کنید، در امتداد کانالهای شهر با قایق گشت و گذار کنید. با حرکت در میان آبراهها، مناظر چشم نواز از معماری زیبا، پلهای باشکوه و نماهای زیبایی از اسکله شهر را خواهید دید و اگر در طول تابستان به این شهر سفر کنید، این فرصت را خواهید داشت که شاهد شب های سفید معروف باشید، زمانی که شهر غرق در گرگ و میش بی نظیری است که در طول شبانه روز ادامه دارد.
سن پترزبورگ شهری است که ذهن و روح شما را تسخیر میکند و تاثیری ماندگار از خود به جا میگذارد. با کاخهای بزرگ، موزههای در سطح جهانی و میراث فرهنگی غنی، مقصدی است که برای علاقه مندان به هنر، علاقه مندان به تاریخ و کسانی که به دنبال یک تجربه سفر فراموش نشدنی هستند، جذاب است. شگفتیهای سنت پترزبورگ را کشف کنید و در زیبایی و جذابیت این گوهر فرهنگی روسیه و جهان غوطه ور شوید.
اینها تنها بخشی از تورهای هیجان انگیزی است که آژانس سلام پرواز در تور روسیه ارائه میدهد. چه به تاریخ و چه به فرهنگ، طبیعت یا ماجراجویی علاقه مند باشید، روسیه طیف متنوعی از تجربیات را برای هر مسافری فراهم میکند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تور روسیه با کارشناسان سلام پرواز با شمارههای ۲۲۲۲۴۴۴۴ و یا ۲۲۲۲۱۵۰۰ تماس حاصل نموده و یا به آدرس سایت Salamparvaz.com مراجعه فرمایید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما