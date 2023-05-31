محمد نورصالحی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور وظیفه سنگینی در برابر شهرداریها دارند، بیشتر بودجه و امکانات در حوزههای مختلف بهویژه حملونقل، در اختیار این نهادها است.
وی با بیان اینکه در سفر اخیر وزیر کشور به اصفهان، موضوعات حملونقلی این کلانشهر بهصورت ویژه مطرح شد، افزود: در جلسهای که درباره آلودگی هوای شهر برگزار شد، این موضوع که منبع قابل توجهی از آلودگی هوای نصفجهان ناشی از آلایندههای متحرک است نیز مطرح شد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری درخواست دارد وزارت کشور بهصورت ویژه به تکمیل خط دو متروی این کلانشهر، تکمیل ناوگان اتوبوسرانی و افزایش دو برابری تعداد ناوگان موجود، نوسازی تاکسیهای فرسوده، تبدیل موتورسیکلتهای بنزینی به برقی کمک و از آن پشتیبانی کند تا بتوانیم این اقدامات را بهنحو احسن انجام دهیم.
تردد موتورسیکلتهای فرسوده و دودزا در اصفهان
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد زیادی موتورسیکلت فرسوده و دودزا در مرکز شهر اصفهان تردد میکنند، اگر برای تبدیل آنها به موتورسیکلت برقی و نوسازی تاکسیهای فرسوده تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شود، اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.
نورصالحی اضافه کرد: در بودجههای کشوری اوراق مشارکت با تعهد دولت و شهرداریها دیده شده است که تلاش کردیم سهم اصفهان را افزایش دهیم تا بتوانیم اقدامات اساسی را در شهر انجام دهیم.
وی گفت: یکی از اقدامات اساسی این است که حداقل بافت مرکزی شهر اصفهان به اتوبوسهای برقی مجهز شود و با توجه به اینکه در حال حاضر امکان تولید اتوبوس برقی در داخل کشور وجود ندارد، برای واردات این اتوبوسها اقدام شود یا تولیدکنندگان برای تولید هرچه سریعتر آن تقویت شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در زمینه تأمین محل شارژ اتوبوسهای برقی نیز تفاهمنامهای با یک شرکت داخلی در حال انعقاد است که طبق آن تعدادی ایستگاه شارژ وسایل نقلیه برقی همچون خودروهای سواری، موتورسیکلت و اتوبوس ایجاد خواهد شد.
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