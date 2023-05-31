رشت غرق در نور و سرور در روز و شب میلاد امام رضا (ع)

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهرام قربانپور: ساعت کم کم به قرار عاشقی نزدیک و نزدیک تر می‌شد، ثانیه‌های قلبم با ثانیه‌های ساعت برای رفتن سر قرار عاشقی - میدان شهدای ذهاب - رشت کوک شده بود.

وسایل تصویربرداری و دوربین را برداشتم و با شتاب از خانه بیرون زدم تا خود را سر قرار عاشقی برسانم، بعد از ترافیک شکننده شهر به پیاده راه فرهنگی رشت یا همان میدان شهدای ذهاب رسیدم، دسته دسته مردم همانند مغناطیس مجذوب این میدان عاشقی می‌شدند.

وقتی عشق بازی سن و سال نمی‌شناسد

پیر زن و پیرمرد، دختر و پسر و کودک و جوان فرقی نمی‌کرد، گویا میدان شهدای ذهاب و پیاده راه فرهنگی رشت به صحن و سرای رضوی دیگری در شهر خواهر امام رضا علیه تبدیل شده است. اینجا بازی با کلمات هم نمی‌تواند عشق مردم با نور هشتم آسمان ولایت و امامت را به تحریر در آورد.

ساعت هنوز به وقت شروع برنامه و قرار عاشقی نرسیده اما دور تا دور میدان شهدای ذهاب تا چشم کار می‌کند عاشق و دلداده به اهل بیت (ع) و امام رضا علیه السلام می‌بینید که نشسته و یا ایستاده منتظر حضور سفیران حرم رضوی هستند.

چه صحنه زیبایی هر کس به طریقی عشق و ارادت خود را به نمایش می‌گذارد. یکی با دانه‌های تسبیح و مناجات با خدا، دیگری با زمزمه‌های عاشقانه بر لب و آن طرف تر یکی هم بی هوا زار زار گریه می‌کند.

با تلاوت قرآن و اجرای سرود ملی، جشن باشکوه میلاد امام رضا علیه السلام در رشت شکل رسمی به خود گرفت.

عاشقانه‌های شاعر گیلانی برای ضامن آهو

بعد از ادای احترام مجری برنامه، «حامد محضرنیا» خواننده حماسی خوان مطرح کشور روی صحنه آمد و با اجرای چندین اثر ماندگار در وصف امام رضا علیه السلام و ایران، محفل نورانی را نورانی‌تر کرد و حالا دیگر رشت به تماشای رقص نور و سرور نشسته است.

بعد نوبت به «رضا نیکوکار» رسید، شاعر نام آوازه گیلانی که شعرخوانیش در محضر مقام معظم رهبری را همگان به خاطر دارند، که تحسین رهبری معظم هم قرار گرفت.

آقا رضا با شعر «من زائر بارانی ام آقا نگاهم می کنی» عاشقان علی ابن موسی الرضا (ع) را روانه مشهد کرد و چه شور و حال وصف ناشدنی که در میدان شهدای ذهاب رشت برپا شد. «حاج امیر عارف» خادم با اخلاص حرم رضوی که این شب و روزها مهمان دیار میرزا شده روی سِن آمد و با نوای زیبا و دلنشینش دل‌ها را از مشهد روانه کربلا کرد، رشت - مشهد - کربلا چه مغناطیس عجیبی بین این واژه‌ها حکم فرما است.

لازم نیست که با جسم مادی سفر کنی کافی است دلت را بسپاری به حضرت عشق و رهسپار دیار عاشقی شوید.

عشق بازی رشتوندان با سفیران حرم نور

برگردیم به میدان شهدای ذهاب رشت؛ جایی که عاشقان و شیفتگان حضرت حق بی صبرانه منتظر حضور سفیران حرم مطهر رضوی هستند تا در حضور کاروان «زیر سایه خورشید» به عشق بازی بپردازند.

برای استقبال از خادمین حرم رضوی آسمان شهر نورباران شد و دقایقی در پهنه این آسمان، به احترام شمس الشموس رقص نور برپا شد.

حالا رشتوندانی که نتوانسته اند در عشق بازی با نوای «آمده ام ای شاه پناهم بده» دل را به خادمان حرم رضوی سپردند و برای لحظه‌ای خود را در صحن و سرای رضوی احساس کردند.

کوچه و پس کوچه‌های رشت مملو از شور، معرفت و عشق به امام رضا علیه السلام است که از فرسنگ‌های دور به امام خوبی‌ها سلام و عرض و ارادت کرده و روز میلاد آن حضرت را گرامی داشتند.