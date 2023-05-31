مشکلات کشور با یک نسخه واحد حل شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف صبح چهارشنبه در همایش صنعتگران، کارآفرینان، کشاورزان و دامداران خراسانشمالی که در شهرک صنعتی شیروان برگزار شد، اظهار کرد: در مجلس یازدهم تلاش کردیم نظام مسائل و مشکلات استانها را بشناسیم و بعد از اولویت بندی، مشکلات ملی که نیاز است در مجلس برای آن قانون گذاری شود یا دولت کاری انجام دهد را با مشکلاتی که باید از داخل استان توسط مسئولین استانی حل شود جدا کنیم.
رئیس مجلس گفت: اشکال کلی ما در کشور تمرکز گرایی است این در حالی است که بیشتر موضوعات و مشکلات به گونهای است که نمیشود برای کل کشور یک نوع نسخه پیچید باید کارهای ملی و محلی را از هم تفکیک کنیم.
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