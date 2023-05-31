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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۲۹

حاشیه های اجرای طرح تشدید مبارزه با سارقان؛

از دستگیری سارقین منازل «نازی آباد» تا زورگیران مسافرنما

از دستگیری سارقین منازل «نازی آباد» تا زورگیران مسافرنما

فرمانده پلیس اگاهی تهران بزرگ در بازدید از طرح تشدید برخورد با سارقین در پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری و شناسایی ۲۳۰ متهم خبر داد خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر باعث رنجش خاطر شهروندان و از بین رفتن احساس امنیت در میان آنها شده موضوع سرقت است.

سرقت فارغ از خرد و کلان بودن و فارغ از خشن و غیر خشن بودن آن تبعات بسیار زیادی در روح و روان جامعه و کاهش احساس امنیت دارد. چه بسا زمان‌هایی که امنیت در جامعه بالا بوده اما احساس امنیت پایین؛ در نتیجه احساس کلی جامعه بر آن است که امنیت در جامعه وجود ندارد.

از این رو پیشگیری، مقابله و مبارزه با سارقان به عنوان عوامل انسانی بروز سرقت از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مسئولان انتظامی در هر زمانی تلاش کرده‌اند تا در جهت رفع این پدیده اجتماعی گام بردارند.

چرخه سرقت حداقل سه رکن اساسی دارد، سارق، خریدار اموال مسروقه و بستر وقوع جرم.

سرعت کشف با پیشگیری مساوی است

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به نقش مؤثر دو مؤلفه " پیشگیری" و" مقابله و مبارزه با جرایم " به ویژه سرقت، با طرح این سوال که آیا پلیس آگاهی در پیشگیری از جرایم نقش و کارکرد دارد؟ عنوان کرد: یکی از نظریات علمی بیانگر این مهم است که سرعت کشف با پیشگیری مساوی است؛ یعنی اگر سرعت کشف جرم بالا رود، پیشگیری هم محقق می‌شود و این بدان معناست که اگر مجرمی احساس کند که جرمی را مرتکب شود بسیار سریع دستگیر می‌شود، احتمال وقوع جرم کاهش می‌یابد.

ضرورت ضربه زدن و کور کردن حلقه مالخرها

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور با اشاره بر لزوم ضربه زدن و کور کردن حلقه "مالخرها" در فرآیند وقوع سرقت مطرح کرد: اگر همین یک حلقه یعنی "مالخرها" را به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار دهیم و پی در پی و مستمر به این حلقه ضربه بزنیم، بسیار توانسته‌ایم در فرآیند مقابله با سارقان و کشف موفق عمل کنیم؛ حال و روز مالخرها بایستی "ناخوش " گردد و این مهم با برخورد پی در پی با مالخرها صورت می‌گیرد.

از دستگیری سارقین منازل «نازی آباد» تا زورگیران مسافرنما

برخورد پلیس با سارقان و مالخرها قاطع است

سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در حاشیه طرح نظارت بر صنوف و کشف واحدهای صنفی فروشنده اموال مسروقه در جمع خبرنگاران گفت: شاید یکی از سوالاتی که مردم داشته باشند این است که سرانجام اموال سرقتی چه می‌شود؟ برخی کالاهای دست دوم به عنوان استوک، بازارچه مرزی، وارداتی و … در بازار در حال خرید و فروش است.

فرمانده انتظامی تهران همچنین خطاب به مجرمان و سارقان گفت: هشدار من به سارقان این است که دست از اعمال مجرمانه بردارند و روی به انجام مشاغل شرافتمندانه بیاورند. در آینده با اجرای طرح‌های ویژه نشان خواهیم داد که برخورد پلیس با مجرمان به چه صورت خواهد بود و طرح امروز فقط بخشی از اقدامات پلیس در این زمینه است.

از دستگیری سارقین منازل «نازی آباد» تا زورگیران مسافرنما

بازداشت ۲۳۰ سارق و خریدار اموال مسروقه

براساس این تأکیدات مسئولان پلیس صبح امروز طرح برخورد با سارقان و خریداران اموال مسروقه به اجرا در آمد.

در بخشی از این طرح سرهنگ علی ولیپور گودرزی در بازدید از اموال مکشوفه از سارقان در رابطه با کسانی که اموال مسروقه را خریداری می‌کنند گفت: اگر اطلاع داشته باشند که مجرم محسوب می‌شوند و باید مجازات شوند؛ ولی اگر اطلاع نداشته باشند قبل از خرید ابتدا باید موتور یا خودرو و مدارک توسط کارشناس تأیید شود بعد اقدام به خرید کنند.

سرهنگ کارآگاه رضا حاتمی فرمانده پایگاه یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در حاشیه این بازدید گفت: در طرح برخورد با سارقین حرفه‌ای و مالخران ۱۶ متهم در قالب ۵ باند سارق از جمله یک باند ۴ نفره گوشی قاپ که به ۲۰۰ فقره سرقت اعتراف کردند و دستگیر کردیم و ۵۰ دستگاه گوشی از مالخر ها کشف شد.

به گفته حاتمی دستگیری یک باند سارق موتور سیکلت که به ۲۵ فقره سرقت موتور سیکلت اعتراف داشتند که تا به حال ۱۵ دستگاه موتور سیکلت مسروقه از آنها کشف شده است بخش دیگری از دستاوردهای اجرای این طرح بوده است.

از دستگیری سارقین منازل «نازی آباد» تا زورگیران مسافرنما

بازداشت اعضای باند سرقت از منزل

این در حالی است که در میان افراد بازداشت شده اعضای ۲ باند سارقین منزل نیز حضور داشتند که این افراد در بازجویی‌های اولیه به ده‌ها فقره سرقت اعتراف کرده و حدود ۵۰۰ ملیون از اموال سرقتی از مخفیگاه این افراد جمع اوری شده و تحویل مراجع قضاییی شد.

اما همه ماجرای دستگیری سارقان و مالخران به اینجا خلاصه نشده و در میان افراد بازداشت شده سارقان و کیف قاپانی هم بوده‌اند که از سلاح نیز استفاده می‌کردند.

به گفته گودرزی سارقانی که سلاح به همراه داشتند اگر در هنگام سرقت از اسلحه استفاده کنند علاوه بر مجازاتی که برای قاپیدن در نظر می‌گیرند برای داشتن اسلحه‌ها هم به صورت جداگانه پرونده‌ای برای شأن تشکیل شده و مجازات سنگینی در انتظار آنها است.

سرهنگ وحید ذاکری رئیس پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ هم ضمن تاکید برخورد شدید با سارقین و خریداران اموال مسروقه از دستگیری ۳ باند خبر داد و گفت: یک باند کیف قاپی یک باند زورگیر و یک باند سرقت داخل خودرو که اموالی هم از آنها کشف شده شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری زورگیران مسافرنما

شیوه و شگرد این زورگیران بر این منوال بوده است که به عنوان مسافر سوار خودرو می‌شوند و در نهایت با سلاح سرد راننده را تهدید و پیاده میکنن و خودرو را به سرقت می‌برند.

از دستگیری سارقین منازل «نازی آباد» تا زورگیران مسافرنما

دستگیری باند سارقان از کارگاه استحصال طلا

در خلال این بازدید سرهنگ محمد برزگر پایگاه نهم پلیس اگاهی شهر ری از دستگیری باند ۴ نفره سرقت از کاراگاه استحصال طلا و نقره در شهرک صنعتی شمس اباد خبرداد.

وی همچنین ادامه داد باند بعدی باند ۲ نفره سرقت داخل خودرو بودند که به برخی از جرایم خود اعتراف کرده که اموال مسروقه از آنها کشف شد.

این در حالی است که در این میان باند ۲ نفره گوشی قاپی در محله دولت اباد و شهرری و همچنین ۲ سارق منزل که به ۸ فقره سرقت اعتراف داشتند نیز حضور داشتند که آنها هم در اولین بازجویی‌های انجام گرفته به اعمال مجرمانه خود اعتراف کردند.

یکی دیگر از دستگیری‌های طرح امروز دستگیری سارقان لوازم داخل خودرو بود که به گفته مسئولان پلیس این افراد باند بزرگی را تشکیل داده و نزدیک به ۱۵۰ فقره سرقت در پرونده خودشان داشته‌اند.

از دستگیری سارقین منازل «نازی آباد» تا زورگیران مسافرنما

از نازی آباد تا یاخچی آباد با سارقان حرفه‌ای آپارتمان

دستگیری عوامل سرقت‌های متعدد در محله‌های نازی آباد، خانی آباد، یاخچی آباد یکی دیگر از پرونده‌های روی میز کارآگاهان پلیس آگاهی بود که در ۳ روز گذشته ۲ نفر از اعضای این باند حرفه‌ای شناسایی و دستگیر شدند.

این سارقان تا به این لحظه به حدود ۵۰ فقره سرقت از منازل در دو محله ذکر شده اعتراف کرده‌اند.

کد مطلب 5799271

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    نظرات

    • رضا IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      59 5
      پاسخ
      من نمی‌دونم چرا اینهمه دستگیری دارن باز این همه سرقت میشه طرف هست 8بار زورگیری کرده باز اومده بیرون داره راهشو ادامه میده.به نظرتون مسبب این موضوع چیه
      • فرهاد IR ۱۶:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۲
        3 3
        هموطن عزیز من خودم یک مجرم سابقه دارم و از زندان رفتن ترسی ندارم چرا که در زندان پول باشه همه نوع تفریحی هم هست. در ضمن مرخصی و عفو رهبری هم شامل حالمون میشه. از همه بهتر با کمی گریه زاری و اگر نشد تهدید مالباخته رضایت میگیریم و خیلی زود میائیم بیرون.رضایت دادن به مجرم تشویق او به ادامه جرم هست
    • IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      34 17
      پاسخ
      خداقوت .امنیت را به جامعه دادن با تلاش شما عزیزان میسر است و بس .قوه قضاییه محترم هم اشد مجازات را به سارقین گوشی قاپ کیف قاپ و زورگیر که باعث شوک وسکته وحتی مرگ مردم شده است درنظرگرفته تا درس عبرت شود .بامید روزی که سارقی در کشور نداشته باشیم
    • امید جلالی IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      28 4
      پاسخ
      بستر وقوع جرم وقتی سارق با توصیه وسفارش کارچاق کن تبرئه شه.از مالباخته یعنی من شکایت میکنه صدمیلیون باج دیگر میخواهد ومیگوید دهی سروکارت با اژه ای است ونامرد حرام خوار وقیحانه قاضی القضات کشور را هم رحم نمیکند و با اسم ایشان قصد ایجاد رعب و اخاذی دارد.این نتیجه ترحم بر دزد تیز دندان است مقصر کیست؟؟
    • سید احمد IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      من بارها گفته ام توشهرهای کوچک مگه چند نفر مشغول خرید ضایعاتی هستن درهفته یکبار فقط نیروهای آگاهی به دپوی خریداران ضایعاتی ویا سمساری ها سر بزننوبا مشاهده اموال مسابقه دستگاه قضایی برخورد جدی داشته باشد مگه جرات خرید اموال مسروقه رومیکنن.اما ای دل غافل کو گوش شنوا

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