تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز (چهارشنبه) در «همایش ملی ربع قرن پیشگیری از وقوع جرم» که به میزبانی سازمان قضائی نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: حرکت در مسیر قرآن و دستورات الهی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح است.

سردار باقری افزود: ما به‌عنوان نیروهای مسلح در همه حرکات، سکنات و مأموریت‌های خود به قرآن کریم و روایات و فرمایشات ائمه معصومین (ع) و بیانات و تدابیر امامین انقلاب اسلامی تمسک می‌جوییم تا کار صحیح و با برکت باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف به اصل مهم پیشگیری توجه کرده و به‌ویژه در اصل ۱۵۶ پیشگیری را از وظایف مشخص قوه قضائیه قلمداد کرده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: قوه قضائیه به این موضوع عنایت خاص داشته و با تشکیل شورای عالی مربوط و ایجاد دستگاه‌های مسئول ورود جدی به این حیطه داشته است؛ همچنین، سازمان قضائی نیروهای مسلح به‌عنوان بخش مسئول در صیانت نیروهای مسلح در قوه قضائیه به طور جدی به موضوع ورود کرده است.

سرلشکر باقری در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های علمی و عملی نیروهای مسلح در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: در نیروهای مسلح بر اساس تجربیات به دست آمده و مطالعات عمیق علمی و میدانی در سال ۱۳۹۷ سند مهم پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات تدوین و ابلاغ شد؛ همچنین، پیرو آن شیوه‌نامه آگاه‌سازی کارکنان در حوزه پیشگیری در سال ۱۳۹۹ تدوین و ابلاغ شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از فعالیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح خبر داد و گفت: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین، شوراهای دیگر در چهار سازمان اصلی نیروهای مسلح تشکیل شد و با جدیت و نظم تشکیل جلسه داده و کار را دنبال می‌کنند. آنچه آمارها نشان می‌دهد با وجود اینکه جرایم با تنوع بیشتری مواجه شده و با توسعه فضای مجازی زمینه وقوع جرم افزایش پیدا کرده و شاخص‌های جرم‌انگاری هنوز به‌روزرسانی نشده است، انتظار می‌رفت جرایم رشد چشمگیری یابد؛ اما به لطف خداوند و تلاش همه دست‌اندرکاران، وقوع جرم سیر کاهشی قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به مأموریت‌ها و وظایف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: نیروهای مسلح در همه کشورها دارای اهمیت هستند، اما در کشور ما نیروهای مسلح به‌لحاظ شاخصه‌های مکتبی و انقلابی و مأموریت‌های منحصربه‌فرد دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. براساس قانون اساسی و تدابیر امامین انقلاب اسلامی، حفظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، دفاع و حفظ تمامیت ارضی، استقلال کشور و حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امنیت کشور بر عهده نیروهای مسلح است.

سردار باقری با بیان اینکه مسئولیت‌های سنگین بی‌نظیر و یا به عبارتی کم‌نظیری بر عهده نیروهای مسلح ما قرار دارد، خاطرنشان کرد: در مقابل، کشور ما با تهدیدات متنوع و گوناگونی در ۴۴ سال گذشته مواجه بوده، هست و خواهد بود. با قاطعیت می‌شود گفت که هیچ کشوری در جهان این سطح از تهدیدات را تجربه نکرده و ندارد. مروری بر تهدیدات، جنگ، حوادث و درگیری‌های ۴۴ سال گذشته بیانگر این است که چنانچه نیروهای مسلح ذره‌ای در اجرای مأموریت و نقش خود دچار سستی و خطا می‌بودند، قطعاً این نظام مقدس با مشکلات اساسی مواجه می‌شد و این حساسیت و اهمیت همچنان وجود دارد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه انجام صحیح مأموریت‌های نیروهای مسلح برای نظام مردمی که ما افتخار داشتن چنین نظامی را داریم، مستلزم اعتماد مردم، وجود سرمایه اجتماعی و وجهه مناسب برای نیروهای مسلح در میان مردم است، تصریح کرد: اگر در نیروی مسلح ما مواردی از جرم و تخلف فراوان باشد و به چشم مردم بیاید، طبیعتاً منزلت و سرمایه اجتماعی آن دچار آسیب اساسی می‌شود.

وی ادامه داد: باید برای پیشبرد پیشگیری از وقوع جرم که نیاز به یک حرکت پویا و دائماً به‌روزشونده دارد و بایستی یک چرخه چندین مرحله‌ای به انجام رساند و نسبت به آن رصد و مراقبت داشته باشیم.

سرلشکر باقری در پایان گفت: ما باید بازخورد تصمیمات و نحوه اجرای دستورالعمل‌ها را دریافت کرده و نقاط ضعف و قوت را ارزیابی و فرآیندها را اصلاح کنیم؛ باید حساسیت بالا در این نظارت وجود داشته باشد و با اصلاح روش‌ها، پیشرفت کار کنترل شود.