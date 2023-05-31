به گزارش خبرگزاری مهر وزارت راه و شهرسازی، فردا ۱۱ خرداد با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، حسین جنتی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و دیگر مسئولان استانی، مراسم افتتاح و بهره‌برداری از بیش از ۵ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده ۱۷ استان و ۶۷ شهر کشور به میزبانی استان تهران برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت بازآفرینی شهری ایران، این واحدها به تفکیک استان‌ها بدین شرح است: ۲۱۸ پروژه به تعداد یکهزار و ۹۱۷ واحد در ۳ شهر استان تهران، ۶۸ پروژه به تعداد ۴۳۶ واحد در ۲ شهر استان اردبیل، ۵۰ پروژه به تعداد ۳۱۷ واحد در ۵ شهر استان همدان، ۲۸ پروژه به تعداد ۲۸۳ واحد در ۶ شهر استان گلستان، ۳۲ پروژه به تعداد ۲۵۳ واحد در ۹ شهر استان مازندران، ۵۲ پروژه به تعداد ۲۴۲ واحد مسکونی در ۳ شهر استان آذربایجان شرقی افتتاح می‌شود.

همچنین، ۳۸ پروژه به تعداد ۲۰۷ واحد مسکونی در ۸ شهر استان گیلان، ۲۳ پروژه به تعداد ۱۸۵ واحد مسکونی در ۵ شهر استان فارس، ۲۱ پروژه به تعداد ۱۶۳ واحد مسکونی در یک شهر استان ایلام، ۱۶ پروژه به تعداد ۱۴۷ واحد در یک شهر استان هرمزگان، ۲۴ پروژه به تعداد ۱۳۴ واحد در ۴ شهر استان اصفهان، ۲۰ پروژه به تعداد ۱۳۴ واحد مسکونی در ۲ شهر استان زنجان، ۲۲ پروژه به تعداد ۱۳۰ واحد مسکونی در ۶ شهر استان مرکزی، ۱۵ پروژه به تعداد ۱۲۱ واحد مسکونی در ۲ شهر استان کرمان، ۲۲ پروژه به تعداد ۱۱۶ واحد مسکونی در ۲ شهر استان قزوین، ۲۰ پروژه به تعداد ۱۱۳ واحد مسکونی در ۴ شهر استان سمنان، ۱۹ پروژه به تعداد ۱۱۰ واحد مسکونی در ۴ شهر استان کردستان از جمله واحدهای تکمیل شده‌ای هستند که افتتاح و بهره‌برداری می‌شوند.