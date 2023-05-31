۸۴ وسیله نقلیه سرقتی در کرج کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید هداوند ظهر چهارشنبه در حاشیه کشفیات پلیس کرج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح که به مدت ۴۸ ساعت با مشارکت کلانتری‌های سطح شهرستان کرج اجرا شد، ۸۴ وسیله سرقتی کشف شد.

وی اضافه کرد: طی اجرای این طرح ۶۷ معتاد متجاهر جمع آوری شدند و مقادیری مواد مخدر کشف شد.

سردار هداوند گفت: در اجرای طرح مذکور ۲ قبضه سلاح جنگی و یک قبضه سلاح شکاری از سارقان کشف شد.

وی خاطر نشان ساخت: اکنون ۶ هزار معتاد متجاهر در سطح استان البرز هستند اما اردوگاه ماده ۱۶ این استان فقط گنجایش یک هزار و ۵۰۰ نفر را دارد، و با جلسات برگزارشده با استاندار البرز مقرر شد که مکان‌هایی با وسعت بیشتر برای نگهداری معتادان تا پایان سال آماده شود.

فرمانده انتظامی البرز گفت: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در همه شهرستان‌های استان البرز به صورت مستمر در حال اجرا است.