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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۰۱

فرمانده انتظامی البرز:

۸۴ وسیله نقلیه سرقتی در کرج کشف شد

۸۴ وسیله نقلیه سرقتی در کرج کشف شد

کرج- فرمانده انتظامی البرز گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با عنوان ذالفقار یک، ۸۴ وسیله نقلیه سرقتی در کرج کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید هداوند ظهر چهارشنبه در حاشیه کشفیات پلیس کرج در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این طرح که به مدت ۴۸ ساعت با مشارکت کلانتری‌های سطح شهرستان کرج اجرا شد، ۸۴ وسیله سرقتی کشف شد.

وی اضافه کرد: طی اجرای این طرح ۶۷ معتاد متجاهر جمع آوری شدند و مقادیری مواد مخدر کشف شد.

سردار هداوند گفت: در اجرای طرح مذکور ۲ قبضه سلاح جنگی و یک قبضه سلاح شکاری از سارقان کشف شد.

وی خاطر نشان ساخت: اکنون ۶ هزار معتاد متجاهر در سطح استان البرز هستند اما اردوگاه ماده ۱۶ این استان فقط گنجایش یک هزار و ۵۰۰ نفر را دارد، و با جلسات برگزارشده با استاندار البرز مقرر شد که مکان‌هایی با وسعت بیشتر برای نگهداری معتادان تا پایان سال آماده شود.

فرمانده انتظامی البرز گفت: اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در همه شهرستان‌های استان البرز به صورت مستمر در حال اجرا است.

کد مطلب 5799411

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
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      کنار پارک تنیس روزانه ماشین ها رو خالی می کنند ،کسی نیست دزد رو دستگیر کنه ،آمار سرقت در کرج به شدت بالارفته

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