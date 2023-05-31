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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۴۴

ادامه تلفات نظامیان اوکراین در درگیری‌های ساعات گذشته

ادامه تلفات نظامیان اوکراین در درگیری‌های ساعات گذشته

وزارت دفاع روسیه از ادامه تلفات نظامی اوکراین در نبردهای دیروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از کشته شدن شمار دیگری از نظامیان اوکراینی خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که در درگیری های شبانه روز گذشته در دونتسک بیش از ۲۰۰ نظامی اوکراینی کشته شدند. همچنین انبار مهمات دشمن نیز به دست نیروهای روسی منهدم شد.

بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه در درگیری ها در محورهای کوپیانسکی و کراسنولومانسکی ارتش اوکراین بیش از ۱۲۰ نظامی خود را از دست داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که درگیری در محورهای دونتسک جنوبی و زاپروژیا بیش از ۱۸۵ نظامی اوکراینی کشته شدند.

همچنین نیروی هوافضای روسیه آخرین ناو جنگی اوکراین در بندر اودسا را منهدم کرد.

کد مطلب 5799504

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    نظرات

    • AE ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
      2 0
      پاسخ
      مظلوم واقعی مردمان ونظامیان اوکراین.که به نقل قول از سوی یکی از سیاستمداران ،تا اخرین نفر قراراست با روسیه بجنگند.البته در جهت نفع کامل ناتو.

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