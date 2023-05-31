به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از کشته شدن شمار دیگری از نظامیان اوکراینی خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که در درگیری های شبانه روز گذشته در دونتسک بیش از ۲۰۰ نظامی اوکراینی کشته شدند. همچنین انبار مهمات دشمن نیز به دست نیروهای روسی منهدم شد.

بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه در درگیری ها در محورهای کوپیانسکی و کراسنولومانسکی ارتش اوکراین بیش از ۱۲۰ نظامی خود را از دست داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که درگیری در محورهای دونتسک جنوبی و زاپروژیا بیش از ۱۸۵ نظامی اوکراینی کشته شدند.

همچنین نیروی هوافضای روسیه آخرین ناو جنگی اوکراین در بندر اودسا را منهدم کرد.