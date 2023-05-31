به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به ضرب و شتم یک خبرنگار توسط محافظان سید حسن خمینی نامه سرگشاده ای را در صفحه مجازی خود منتشر کرد.

مشروح متن این‌نامه در ادامه می‌آید؛

«باسمه تعالی

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید حسن خمینی

سلام علیکم

ضمن عرض تبریک ولادت حضرت ابالحسن الرضا علیه السلام، به عرض می‌رسانم احتمالاً تا کنون متوجه شده اید که محافظان شما در جریان حضورتان در سالگرد مرحوم دعایی، یک خبرنگار را که برای پوشش مراسم و حضور شما در آن به کار حرفه‌ای مشغول بوده ضرب و شتم کرده اند.

آن گونه که از صحبت‌های مدیرعامل محترم خبرگزاری ایلنا دریافتم، ظاهراً شدت درگیری بالا بوده و معاون جنابعالی در مؤسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام روح الله رضوان الله علیه نیز قول پیگیری و دلجویی دادند. با خبرنگار هم صحبت کردم. پیشنهاد می‌کنم حرف‌هایش را بشنوید. بسیار دردآور است. کارت خبرنگاری را به محافظان شما نشان داده اما اعتنایی نکردند و باقی ماجرا که حتماً از ایشان بشنوید.

به عنوان یک مسئول از وی عذرخواهی کردم. اما این کافی نیست. امام به ما آموخت مهربانی و قاطعیت را توأمان داشته باشیم. ظلم را تحمل نکنیم و برای احقاق حق مظلومین بکوشیم. ما انشالله چنین خواهیم کرد و امیدوارم شما هم از این خبرنگار دلجویی کنید هم از همکارانتان پیگیری کنید.»