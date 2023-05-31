به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی در مراسم افتتاحیه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران که امروز در محل پارک برگزار شد، اظهار کرد: معاونت علمی با تمام ظرفیت‌های خود چه به صورت مستقیم در حوزه مالی و چه در حوزه قوانین با هرچه در اختیار دارد، از این اقدام در راستای راه اندازی نواحی نوآوری حمایت خواهد کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در ایجاد نواحی نوآوری به چند مسئله باید توجه کنیم، گفت: یکی از نکات مهم این است که به طور مثال ناحیه نوآوری شریف با علم و صنعت و یا تهران فرق می‌کند و هر منطقه ویژگی‌های خاص خودش را دارد. در واقع جنس کار شریف و علم و صنعت و تهران با یکدیگر فرق دارد. دانشگاه تهران اگر بخواهد کپی کننده از ناحیه شریف باشد از آن آسیب خواهد دید بنابراین باید مراقب بود.

وی افزود: مفهوم نوآوری اجتماعی یک مفهوم مهم و جدی بوده که باید در قلب تهران ایجاد شود و این امر با وجود اساتید حوزه علوم انسانی، ادبیات و غیره در دانشگاه تهران برای تحقق نوآوری اجتماعی یک فرصت ویژه محسوب می‌شود.

دهقانی فیروزآبادی بیان کرد: باید بخش خصوصی توانمند در اطراف دانشگاه از ناحیه نوآوری حمایت کند و دانشگاه برای رونق این ناحیه دانشجویان و اساتید را پای کار بیاورد ما تنها وظیفه تأمین زیرساخت‌ها را داریم.

معاون علم و فناوری ریاست جمهوری خطاب به شهردار تهران گفت: ۲ نکته مهم در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد که نیاز است شهرداری تهران وارد عرصه شود، نخست اینکه شرکت‌های دانش بنیان، تولیدات سبز و بدون آلودگی دارند اما ناچار هستند بعضاً کیلومترها از تهران خارج شوند و در سوله‌ها کار پژوهشی انجام دهند در صورتی که باید پژوهشگر نزدیک محل علمی خود باشد و این محل‌ها باید در نزدیک دانشگاه‌ها و فاصله ۲۰ ۳۰ دقیقه‌ای ایجاد شود.

وی در پایان گفت: امروز بازارهای تخصصی در همه‌ی حوزه‌ها وجود دارد و لازم است برای شرکتهای دانش بنیان نیز یک بازار تخصصی برای تبلیغ و فروش محصولات ایجاد شود تا مردم با آنها و کارکردهایشان آشنا شوند و امیدوارم توسعه منطقه نوآوری تهران به این دو محور توجه کند.