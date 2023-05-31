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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۴۷

معاون علمی رئیس جمهور مطرح کرد؛

دانشگاه‌ها برای ایجاد ناحیه نوآوری کپی کاری نکنند

دانشگاه‌ها برای ایجاد ناحیه نوآوری کپی کاری نکنند

معاون علمی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دانشگاه ها برای ایجاد ناحیه نوآوری از یکدیگر کپی نکنند، گفت: مفهوم نوآوری اجتماعی باید در قلب تهران و ناحیه نوآوری تهران محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقانی فیروزآبادی در مراسم افتتاحیه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران که امروز در محل پارک برگزار شد، اظهار کرد: معاونت علمی با تمام ظرفیت‌های خود چه به صورت مستقیم در حوزه مالی و چه در حوزه قوانین با هرچه در اختیار دارد، از این اقدام در راستای راه اندازی نواحی نوآوری حمایت خواهد کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در ایجاد نواحی نوآوری به چند مسئله باید توجه کنیم، گفت: یکی از نکات مهم این است که به طور مثال ناحیه نوآوری شریف با علم و صنعت و یا تهران فرق می‌کند و هر منطقه ویژگی‌های خاص خودش را دارد. در واقع جنس کار شریف و علم و صنعت و تهران با یکدیگر فرق دارد. دانشگاه تهران اگر بخواهد کپی کننده از ناحیه شریف باشد از آن آسیب خواهد دید بنابراین باید مراقب بود.

وی افزود: مفهوم نوآوری اجتماعی یک مفهوم مهم و جدی بوده که باید در قلب تهران ایجاد شود و این امر با وجود اساتید حوزه علوم انسانی، ادبیات و غیره در دانشگاه تهران برای تحقق نوآوری اجتماعی یک فرصت ویژه محسوب می‌شود.

دهقانی فیروزآبادی بیان کرد: باید بخش خصوصی توانمند در اطراف دانشگاه از ناحیه نوآوری حمایت کند و دانشگاه برای رونق این ناحیه دانشجویان و اساتید را پای کار بیاورد ما تنها وظیفه تأمین زیرساخت‌ها را داریم.

معاون علم و فناوری ریاست جمهوری خطاب به شهردار تهران گفت: ۲ نکته مهم در خصوص حمایت از شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد که نیاز است شهرداری تهران وارد عرصه شود، نخست اینکه شرکت‌های دانش بنیان، تولیدات سبز و بدون آلودگی دارند اما ناچار هستند بعضاً کیلومترها از تهران خارج شوند و در سوله‌ها کار پژوهشی انجام دهند در صورتی که باید پژوهشگر نزدیک محل علمی خود باشد و این محل‌ها باید در نزدیک دانشگاه‌ها و فاصله ۲۰ ۳۰ دقیقه‌ای ایجاد شود.

وی در پایان گفت: امروز بازارهای تخصصی در همه‌ی حوزه‌ها وجود دارد و لازم است برای شرکتهای دانش بنیان نیز یک بازار تخصصی برای تبلیغ و فروش محصولات ایجاد شود تا مردم با آنها و کارکردهایشان آشنا شوند و امیدوارم توسعه منطقه نوآوری تهران به این دو محور توجه کند.

کد مطلب 5799552
مهتاب چابوک

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