واکنش فرانسه به آزمایش موشکی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه فرانسه امروز چهارشنبه بدون اشاره به تداوم اقدامات تحریک آمیز آمریکا در شبه جزیره کره، با انتشار بیانیه‌ ای آزمایش نافرجام کره شمالی برای پرتاب ماهواره جاسوسی نظامی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام شد را شدیدا محکوم کرد.

در این بیانیه از این اقدام کره شمالی با بهانه نقض آشکار مقررات شورای امنیت سازمان ملل متحد یاد شده و آمده است: فرانسه از کره شمالی دعوت می‌ کند تا هرچه زودتر به اقدامات بی‌ ثبات کننده خود پایان دهد، بدون تاخیر به تعهدات خود عمل کند و به میز مذاکره بازگردد.

پاریس در بیانیه خود اضافه کرد که فرانسه همراه با متحدان اروپایی و بین‌ المللی خود در خصوص اجرای مقررات شورای امنیت تلاش خواهد شد.

تلویزیون دولتی ژاپن صبح امروز از شکست پرتاب موشک ماهواره‌بر جاسوسی کره شمالی و سقوط آن در دریای زرد در غرب شبه‌جزیره کره خبر داد.

خبرگزاری دولتی ژاپن ( NHK) با تأیید عملیات ناموفق پرتاب پروژه موشکی کره شمالی اعلام کرد که ماهواره «چولیما -۱» در مرحله دوم پرتاب به دلیل روشن شدن غیرعادی موتور، نیروی محرکه خود را از دست داد و سقوط کرد.

در ادامه، ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی بامداد چهارشنبه به وقت محلی یک موشک ماهواره‌بر را به سمت جنوب پرتاب کرد که در پی آن آژیر خطر و فرمان «تخلیه شهر» در بخش‌هایی از کره جنوبی و ژاپن به صدا درآمد.

به گزارش رویترز، آژیرهای حمله هوایی در سراسر سئول، پایتخت کره جنوبی، حوالی ساعت شش و نیم صبح به صدا درآمد که طی آن از شهروندان می‌خواست برای تخلیه احتمالی شهر آماده شوند.

در پی انتشار این گزارش، خبرگزاری فرانسه در خبر تکمیلی از سوی مقامات کره جنوبی گفت که فرمان «تخلیه شهر» اشتباهی صادر شده بود.