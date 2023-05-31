به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، رسانههای عبریزبان اعتراف کردند که عملیاتهای جهادی در کرانه باختری در وسعت بیشتری به انجام میرسند و مجریان این عملیاتها جرأت بیشتری برای اجرای آنها پیدا کردهاند.
تیراندازی و عملیات جهادی دیروز در نزدیکی شهرک صهیونیستی حرمیش در شمال طولکرم که به هلاکت یک شهرکنشین صهیونیست انجامید، واکنشهای زیادی را از سوی کارشناسان نظامی در رسانههای صهیونیست برانگیخته است.
در همین راستا یوسی یهوشع، تحلیلگر نظامی روزنامه عبریزبان یدیعوت احرونوت اعلام کرد: عملیاتها در حال افزایش هستند و ارتش بدون دستیابی به یک راه حل جادویی جهت پایاندادن به عملیات فلسطینیان، با دشواریهای روزافزونی دست و پنجه نرم میکند.
یک تحلیلگر نظامی دیگر نیز، در گفتگو با شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ارتش مجبور است برای دستگیری مجریان عملیات، نیروهای بسیار و فناوریهای نوینی را به کار بگیرد.
روعی شارون تحلیلگر امور عربی شبکه صهیونیستی کان در گفتگو با این شبکه گفت: نکته قابل توجه، این است که در سالهای گذشته ما شاهد تیراندازی در تاریکی، از فاصله دور و با خودرو در تقاطعها بودیم؛ اما در حوادث اخیر، جرأت مجریان عملیاتهای تیراندازی افزایش یافته است، به طوری که اصرار دارند از کمترین فاصله و با وارد کردن ضربات مهلک عملیات خود را به انجام برسانند.
تحلیلگر نظامی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به عدم آگاهی مقامات صهیونیست از تشکیل گروههای مقاومت همچون عرین الأسود در کرانه باختری و همچنین بیفایده بودن یورشهای صهیونیستها به اردوگاههای فلسطینیان افزود: میتوان گفت که «اسرائیل» راه حلی برای مقابله با این پدیده ندارد.
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