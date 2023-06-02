لازم است روابط تجاری ایران و امارات گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان که برای مشارکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای گروه بریکس و دوستان به آفریقای جنوبی سفر کرده است، در حاشیه این نشست با شیخ عبدالله بن زائد آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی ملاقات و در خصوص موضوعات مورد علاقه دوجانبه و منطقه‌ای دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار از فضای مثبت جدید در مناسبات میان کشورهای منطقه ابراز خرسندی کرد و آن را به نفع همه همسایگان دانست.

امیرعبداللهیان با قدردانی از اهتمام امارات به گسترش روابط دوجانبه و نیز مشارکت بسیار خوب هیأت اقتصادی امارات در نمایشگاه اکسپو تهران، از همتای اماراتی برای سفر به تهران دعوت کرد و گفت این دیدار کمک کننده تقویت روابط دوجانبه خواهد بود.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر اخیر شیخ خلیفه شاهین المرر وزیر مشاور دولت امارات به تهران و توافق در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، بر اهمیت برگزاری این اجلاس در آینده نزدیک با هدف تقویت روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه تاکید کرد و افزود لازم است با تلاش و همکاری مشترک، روابط دوجانبه را در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری ارتقا بخشیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تحکیم ثبات و امنیت در حوزه خلیج فارس را مسؤلیت جمعی و منفعت مشترک کشورهای منطقه دانست و افزود رژیم صهیونیستی منافع خود را در دامن زدن به ناامنی در منطقه جستجو می‌کند و از آسیب زدن به امنیت کشورهای منطقه دریغ نمی‌کند.

شیخ عبدالله بن زائد آل نهیان وزیر خارجه امارات نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار فراهم شده در حاشیه اجلاس بریکس، این دیدار را فرصتی مغتنم برای استمرار مشورت‌های فیمابین دانست و افزود، لازم است روابط دو کشور را در کلیه زمینه‌های مورد علاقه از جمله در حوزه‌های تجاری، اقتصادی گسترش دهیم.

وی با اشاره به برنامه برگزاری نشستی بین المللی به میزبانی امارات در سطح رؤسای کشورها در خصوص تغییرات آب و هوایی گفت، از جناب آقای رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در این نشست دعوت خواهیم کرد و این نشست فرصت مناسبی برای گفتگو و تبادل نظر در زمینه انرژی‌های نو و پاکیزه خواهد بود.

وی از اهتمام ویژه وزیر امور خارجه کشورمان نسبت به روابط دوجانبه قدردانی کرد و ضمن تشکر از دعوت به عمل آمده از وی جهت سفر به تهران گفت به طور متقابل همواره به شما در امارات خوشامد می‌گوئیم و آماده همکاری متقابل برای گسترش بیش از پیش روابط دوجانبه هستیم.