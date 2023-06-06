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۱۶ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۳۹

مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد:

آفت جوانه خوار بلوط۸۰۰۰هکتار از جنگلهای استان را درگیر کرده است

آفت جوانه خوار بلوط۸۰۰۰هکتار از جنگلهای استان را درگیر کرده است

یاسوج- مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سال گذشته ۳۳ هزار هکتار از جنگل‌های استان درگیر آفت‌ جوانه‌خوار بلوط بود که این میزان در سال جاری به ۸۰۰۰ هکتار کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جاوید بخت عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بارش‌های خوب و کاهش دما تأثیر مثبتی بر کاهش این آفت داشته است.

وی با بیان اینکه آفت جوانه‌خوار بلوط بیشتر جنگل‌های مناطق سردسیری را درگیر می‌کند، گفت: در مزارع مناطق لوداب نیز آفتی به‌نام «ملخ پا کوتاه» ایجاد شده که عمدتاً برای جنگل‌های بلوط مشکلی ایجاد نمی‌کنند.

جاوید بخت افزود: تأثیرگذاری ملخ پا کوتاه بر روی مزارع کشاورزی و علوفه‌های سطحی است.

وی کاهش سطح درگیری درختان بلوط با آفت جوانه خوار را پایش مطلوب جنگل‌های استان دانست و گفت: طرح تحقیقاتی آفت بلوط در شورای پژوهش به تصویب شد و از سوی بنیاد نخبگان و دانشگاه یاسوج در حال اجراست.

جاوید بخت با بیان اینکه بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای مبارزه با این آفت از طریق منابع داخلی منابع طبیعی تأمین شد، اظهار داشت: در راستای جوان سازی جنگل‌های بلوط که به علت آفت آسیب دیده‌اند، نیز مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در نظر گرفته شد که اختصاص یافت.

کد مطلب 5803387

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