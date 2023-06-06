آفت جوانه خوار بلوط۸۰۰۰هکتار از جنگلهای استان را درگیر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جاوید بخت عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بارشهای خوب و کاهش دما تأثیر مثبتی بر کاهش این آفت داشته است.
وی با بیان اینکه آفت جوانهخوار بلوط بیشتر جنگلهای مناطق سردسیری را درگیر میکند، گفت: در مزارع مناطق لوداب نیز آفتی بهنام «ملخ پا کوتاه» ایجاد شده که عمدتاً برای جنگلهای بلوط مشکلی ایجاد نمیکنند.
جاوید بخت افزود: تأثیرگذاری ملخ پا کوتاه بر روی مزارع کشاورزی و علوفههای سطحی است.
وی کاهش سطح درگیری درختان بلوط با آفت جوانه خوار را پایش مطلوب جنگلهای استان دانست و گفت: طرح تحقیقاتی آفت بلوط در شورای پژوهش به تصویب شد و از سوی بنیاد نخبگان و دانشگاه یاسوج در حال اجراست.
جاوید بخت با بیان اینکه بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای مبارزه با این آفت از طریق منابع داخلی منابع طبیعی تأمین شد، اظهار داشت: در راستای جوان سازی جنگلهای بلوط که به علت آفت آسیب دیدهاند، نیز مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت در نظر گرفته شد که اختصاص یافت.
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