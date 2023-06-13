پاسخگویی به ۶۰ تماس تلفنی و ۳۰۰ مراجعه کننده حضوری در دیدار مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز نظارت همگانی فراجا ۱۹۷ امروز میزبان سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا بود. در جلسه ارتباط مستقیم مردم با مسئولان فراجا تعدادی از افراد مشکلات خود را مطرح کردند.

هادیانفر همچنین در جمع خبرنگاران گفت: براساس برنامه از پیش تعیین شده در مرکز شرکت کرده و همزمان با جلسه‌ای که داشتیم، رؤسای پلیس راهور در استان‌ها نیز پاسخگوی مردم بودند.

وی ادامه داد: بعد از کرونا تعداد مراجعه کنندگان ما بیشتر شده است. عمده موضوعاتی که مردم پس از قدردانی از پلیس، مطرح کردند، در حوزه ترافیک بود و برخی مالک آموزشگاه بودند و درخواست‌هایی داشتند.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: خوشبختانه موضوعات مربوط به جرایم کمتر بود. برخی به کروکی‌هایی که پلیس در تصادفات کشیده، معترص بودند که راهنمایی شدند.

سردار هادیانفر گفت: در این برنامه‌ها گذشته از اینکه دستوراتی داده می‌شود تا مردم از طرف ما دغدغه‌ای نداشته باشند، آن موضوع توسط همکاران ما پیگیری می‌شود که حتماً برطرف شده باشد.

وی افزود: در شهرک آزمایش هم گاهی اوقات مردم مراجعه و مشکلات شأن را مطرح می‌کنند. ما بیشترین تعداد جلسات مردمی را داریم.

رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: امروز هم ۳۰۰ نفر حضوری آمدند، ۶۰ تماس تلفنی را من و همکاران جواب دادیم، غیر از مراجعاتی که در استان‌ها بوده است. امروز حقیقتاً کسی را ندیدیم که به پلیس راهور معترض باشد، بلکه در مواردی، مردم می‌خواستند پلیس برخورد جدی تری با موضوع داشته باشد.

سردار هادیانفر گفت: ما باید دعدغه های مردم را هم در نظر داشته باشیم. اگر در کنار بیمارستانی، افسر، ماشین‌های پارک شده را جریمه کند درست نیست، مگر که دوبله پارک شده باشد. ما از نیروهای خودمان می‌خواهیم بیشتر شرایط مردم را درک کنند.