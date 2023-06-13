یک کشته در پی واژگونی قایق گردشگری در کانال آبی نیویورک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات لاکپورت نیویورک می‌گویند پس از واژگونی یک قایق در حین بازدید از سیستم غار زیرزمینی که برای انتقال آب از کانال ایری ساخته شده بود، یک نفر جان باخت و چندین نفر در بیمارستان بستری هستند.

به گفته مقامات، یک قایق حامل کارکنان صنعت گردشگری روز دوشنبه در جریان بازدید از یک سیستم غار زیرزمینی تاریخی که برای انتقال آب از کانال ایری در زیر شهر لاکپورت در غرب نیویورک ساخته شده بود، واژگون شد و یک نفر که زیر کشتی واژگون شده گرفتار شده بود، کشته شد.

همه ۲۹ سرنشین قایق، زمانی که قایق به سمت انتهای مسیر تقریباً ۳۰۰ فوتی واژگون شد، در آب بین ۵ تا ۶ فوت پرتاب شدند.

این تورها بازدیدکنندگان را با قایق زیرزمینی از میان تونلی با نور کم و ناهموار عبور می‌دهند، تونلی که در قرن نوزدهم برای انتقال آب کانال به عنوان منبع برق صنعتی منفجر شد.

«لوکا کوالیانو»، رئیس آتش نشانی لاکپورت، گفت که خدمه نجات با استفاده از یک قایق بادی حدود ۱۶ نفر دیگر را نجات دادند.

رئیس آتش نشانی گفت: در مجموع ۱۱ نفر به بیمارستان منتقل شدند که بیشتر آنها جراحات جزئی داشتند.

«میشل رومن»، شهردار لاکپورت، گفت این جاذبه گردشگری که در حدود ۳۲ کیلومتری شمال شرقی آبشار نیاگارا قرار دارد، از اواسط دهه ۱۹۷۰ بدون هیچ گونه حادثه‌ای فعال بوده است.