به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری سرپرست فرمانداری پاوه صبح چهارشنبه به همراه معاونان و بخشداران شهرستان و جمعی از مسئولان در چهل و چهارمین سالگرد اقامه اولین نماز جمعه در شهر پاوه توسط حاج ماموستا ملاقادر قادری با وی دیدار و از زحمات و خدمات ماموستا قادری تجلیل کردند.
حیدری در این دیدار با قدردانی از تلاشها و مجاهداتهای حاج ماموستا ملأ قادر قادری در سنگر نماز جمعه وجود با برکت این عالم فرزانه را برای منطقه غنیمت و مایه سربلندی دانست.
وی با برشمردن صفات نیکوی حاج ماموستا ملاقادر قادری، افزود: ثابت قدم بودن حاج ماموستا در تمامی عرصههای سخت انقلاب از صفات بارز ایشان است.
سرپرست فرمانداری پاوه در ادامه سلامتی و توفیق روز افزون را برای این شخصیت ممتاز از خداوند متعال خواستار شد.
دشمن به دنبال تقابل فرهنگی با انقلاب اسلامی است
در این دیدار حاج ماموستا ملأ قادر قادری در سخنانی تصریح کرد: خداوند را شاکرم و به روح حضرت رحمه للعالمین (ص) درود میفرستم، همچنین یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی را گرامی و از حضور شما دوستان عزیز ممنون و سپاسگزارم.
وی افزود: صحبت کردن در چند دهه گذشته با صحبت کردن امروز خیلی فرق میکند، روزی من امامت نماز جمعه را در پاوه شروع کردم که با امروز متفاوت است.
ماموستا قادری با بیان اینکه قرآن کریم میفرماید برای هر اموری عمل لازم است گفت: ما همیشه با معلول مبارزه کرده ایم در حالی که باید علتها را جویا شویم و چارهای پیدا کنیم.
وی سپس با بیان اینکه امروز شبیخون فرهنگی بیشتر از خمپارهها و بمبارانهای دوران جنگ تحمیلی هستند، گفت: دشمنان برای رسیدن به مقصود خویش با استفاده از همه ابزارها و شیوهها در سطحی وسیع فرهنگ بومی و اسلامی را مورد هجوم قرار داده اند.
امام جمعه پاوه در پایان با بیان اینکه ضرورت دارد مسامحه، همراهی و برخورد آرام با مردم در اولویت باشد، گفت: مشکل اصلی ما در شهرستان نبودن برنامه مدون و فقدان متولی در بعضی از کارهای جامعه است و میطلبد همه ما به وظیفه خود عمل کنیم و مردم شریف و صابر دیار خود را دلجویی و کمک کنیم.
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