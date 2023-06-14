هشدار درباره تصویب قانون نژادپرستانه جدید علیه اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، وزارت اسرا و امور آزادگان فلسطین در نوار غزه نسبت به تصویب قانون جدیدی که به «ایتمار بن‌گویر» وزیر افراط‌گرای صهیونیست صلاحیت صدور احکام بازداشت موقت در حق فلسطینیان را می‌دهد، هشدار داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای عنوان کرد که قانون مذکور بسیار خطرناک است و هدف از آن اعمال فشار بیشتر بر فلسطینیان ساکن سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ و تشدید بازداشت موقت آنان است.

وزارتخانه مذکور تاکید کرد که این قانون بیانگر اصرار کابینه تندرو و جنایتکار رژیم صهیونیستی بر مقابله با تمامی قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی در مورد اسرا و بازداشت شدگان است.

وزارت امور اسرا و آزادگان بر ضرورت تحرک فوری نهادهای بین‌المللی و حقوقی برای مقابله با این قانون نژادپرستانه تاکید کرد و از سازمان ملل و دبیرکل آن خواست برای توقف جنایات اشغالگران صهیونیست علیه اسرا و در راس آن سیاست بازداشت موقت و بدون تفهیم اتهام اسرا و اهمال پزشکی در حق آنان وارد عمل شوند.

زوکا فوگل عضو کنست رژیم صهیونیستی از حزب قدرت یهودی قانونی را برای تصویب پیشنهاد داده که به موجب آن ایتمار بن‌گویر این اختیار را خواهد داشت که حکم بازداشت موقت در حق فلسطینیان ساکن کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ صادر کند.

روزنامه عبری زبان کلکیست تاکید کرد که این قانون صلاحیت‌ها و اختیاراتی مشابه وزیر جنگ به ایتمار بن‌گویر خواهد داد.