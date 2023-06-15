به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مکاریان روز پنج شنبه گفت: سال گذشته در حدود ۲۴ هزار هکتار از حوزه‌های آبخیز عملیات آب‌خوان‌داری و کنترل سیل انجام شده است و با اجرای این عملیات در حدود ۲۵ میلیون متر مکعب ظرفیت نفوذ آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها در دل زمین و محل ذخیره‌آب‌خوان‌ها ایجاد شد.

وی با اشاره به بارش‌های اخیر، افزود: وقوع سیلاب در استان زنجان یک واقعیت انکارناپذیر است و باتوجه به شرایط اخیر و اقلیمی که در استان زنجان حاکم بوده وقوع سیلاب در برخی مواقع قطعی است.



رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوان‌داری استان زنجان گفت: اداره آب‌خوان‌داری استان سعی دارد با اقدامات پیشگیرانه در زمینه کنترل سیلاب و آب‌خوان‌داری تا حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از بروز خسارت و وقوع سیل جلوگیری کند.

مکاریان با بیان اینکه امسال همانند سال گذشته طرح‌های مختلفی را در زمینه آب‌خوان‌داری و کنترل سیلاب در دست اجرا داریم که حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: ۱۷ طرح در سطح شهرستان‌ها در حال اجرا است که از سه محل اعتباری استانی، ملی و سفر ریاست‌جمهوری تزریق اعتبار می‌شود.

رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوان‌داری اداره‌کل منابع طبیعی استان زنجان ادامه داد: ۵ نقطه در استان منطبق بر مطالعات تفضیلی و اجرایی مناطق سیل‌خیز شناسایی و در برنامه اجرایی برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.