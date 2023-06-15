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۲۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

وزیر کشور:

ارزیابی تغییر ساعت کاری ادارات مثبت بوده است

ارزیابی تغییر ساعت کاری ادارات مثبت بوده است

بجنورد- وزیر کشور ارزیابی تغییر ساعت کاری ادارات در فصل گرم سال را مثبت اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح پنج شنبه در بدو ورود به خراسان شمالی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه‌های ناتمام ملی در این استان بررسی می‌شود و برای توسعه و پیشرفت این طرح‌ها تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر کشور تصریح کرد: آخرین شرایط سیل اخیر در خراسان شمالی از موضوع‌های دیگری است که در سفر به این استان بررسی می‌شود و تنگناها و کمبودها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم و برنامه‌های لازم را برای پیشرفت اجرا خواهیم کرد.

وی در خصوص میزان بازدهی کاهش ساعات کاری ادارات نیز افزود: این تصمیم به صورت کارشناسی و توسط وزارت نیرو برای کاهش مصرف انرژی گرفته شده و ارزیابی آن تاکنون مثبت اعلام شده است.

وحیدی گفت: هدف اصلی این کار مدیریت مصرف انرژی بوده است.

کد مطلب 5810917

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    نظرات

    • باباعلی IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
      5 1
      پاسخ
      اظهار نطر های این چنینی سبب می شود که به دیگر اظهارنظراتشان در ارتباط با خیلی از مسایل سیاسی ،اجتماعی وخارجی بی اعتماد شویم طرحی که از ناپخته ترین طرحهای مجلس از بابت عدم تغییر ساعت بوده است ومشکلات عدیده ای برای همه اقشار مردم بوجود آورده است عقب اوردن دوساعته ساعات کار ادارات دلیلی بردرست بودن ت

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