ارزیابی تغییر ساعت کاری ادارات مثبت بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح پنج شنبه در بدو ورود به خراسان شمالی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژههای ناتمام ملی در این استان بررسی میشود و برای توسعه و پیشرفت این طرحها تصمیم گیری خواهد شد.
وزیر کشور تصریح کرد: آخرین شرایط سیل اخیر در خراسان شمالی از موضوعهای دیگری است که در سفر به این استان بررسی میشود و تنگناها و کمبودها را مورد تحلیل قرار میدهیم و برنامههای لازم را برای پیشرفت اجرا خواهیم کرد.
وی در خصوص میزان بازدهی کاهش ساعات کاری ادارات نیز افزود: این تصمیم به صورت کارشناسی و توسط وزارت نیرو برای کاهش مصرف انرژی گرفته شده و ارزیابی آن تاکنون مثبت اعلام شده است.
وحیدی گفت: هدف اصلی این کار مدیریت مصرف انرژی بوده است.
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