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۲۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

فرماندار گرمی:

شایعات خسارت به شبکه آبرسانی گرمی کذب است

شایعات خسارت به شبکه آبرسانی گرمی کذب است

گرمی- فرماندار شهرستان گرمی گفت: شایعات مبنی بر خسارت به شبکه آبرسانی گرمی بر اثر وقوع سیلاب کذب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مولایی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از منطقه برزند اظهار کرد: شایعات مبنی بر قطعی آب و وارد شدن خسارت به شبکه آبرسانی شهرستان گرمی بر اثر وقوع سیلاب کذب است.

وی بیان کرد: ضمن تکذیب هرگونه خسارت به تأسیسات انتقال آب شرب گرمی، از اهالی شهرستان گرمی خواهشمند است هر گونه اخبار و اطلاعیه را از مبادی ذیربط و رسانه‌های رسمی دریافت کنند.

فرماندار شهرستان گرمی ادامه داد: از همان ساعات اولیه کلیه گروه‌های امدادی شهرستانی و استانی اعم معاون عمرانی استانداری، مدیرکل بحران استان، فرمانداری، فرمانده سپاه، بخشدار مرکزی، فرمانده انتظامی، اعضای هلال احمر، راهداری، نیروهای بسیج و معاون امداد و نجات هلال احمر پای کار آمدند.

مولایی با اشاره به مفقود چند نفر در سیلاب اخیر گفت: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، عوامل اورژانس و تمامی اعضای مدیریت بحران به محل وقوع سیل اعزام شدند.

وی از هموطنان خواست هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و از سفرهای غیر ضروری به مناطق سیل زده خودداری کنند.

کد مطلب 5810975

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