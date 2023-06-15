شایعات خسارت به شبکه آبرسانی گرمی کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مولایی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از منطقه برزند اظهار کرد: شایعات مبنی بر قطعی آب و وارد شدن خسارت به شبکه آبرسانی شهرستان گرمی بر اثر وقوع سیلاب کذب است.

وی بیان کرد: ضمن تکذیب هرگونه خسارت به تأسیسات انتقال آب شرب گرمی، از اهالی شهرستان گرمی خواهشمند است هر گونه اخبار و اطلاعیه را از مبادی ذیربط و رسانه‌های رسمی دریافت کنند.

فرماندار شهرستان گرمی ادامه داد: از همان ساعات اولیه کلیه گروه‌های امدادی شهرستانی و استانی اعم معاون عمرانی استانداری، مدیرکل بحران استان، فرمانداری، فرمانده سپاه، بخشدار مرکزی، فرمانده انتظامی، اعضای هلال احمر، راهداری، نیروهای بسیج و معاون امداد و نجات هلال احمر پای کار آمدند.

مولایی با اشاره به مفقود چند نفر در سیلاب اخیر گفت: بلافاصله پس از دریافت این گزارش، عوامل اورژانس و تمامی اعضای مدیریت بحران به محل وقوع سیل اعزام شدند.

وی از هموطنان خواست هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و از سفرهای غیر ضروری به مناطق سیل زده خودداری کنند.