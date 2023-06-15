به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد قنبربیگی ظهر روز پنجشنبه در همایش فرمانداران که با حضور بهرام‌نیا استاندار ایلام، معاونین استاندار و تعدادی از مدیران ستادی استانداری در شهرستان چرداول برگزار شد، گفت: تشکر می‌کنم که با تلاش‌های انجام شده پس از سال‌ها دهستان آسمان آباد به بخش تبدیل شد و به ثمر نشست که ان‌شاالله تلاش گردد که مقدمات اجرایی آن فراهم شود.

وی افزود: حق مناطق جنگی برای شهرستان چرداول پیگیری شود.

حجت الاسلام قنبربیگی به موضوع اربعین اشاره کرد و گفت: چرداول مهم‌ترین دروازه‌ی ورودی به عتبات عالیات است و ۷۰ درصد زوار از شهرستان چرداول وارد استان می‌شوند و به سمت مهران حرکت می‌کنند.

امام جمعه چرداول بیان داشت: اربعین‌های پیش رو تا ۲۰ سال در فصل گرما برگزار می‌شود و اگر مهران ظرفیت اسکان نداشته باشد، در شهرستان‌های قبل‌تر مانند ایوان و چرداول باید برای اسکان زوار برنامه‌ریزی کنیم و این مهم می‌طلبد که به این شهرستان‌های در مسیر اربعین بیشتر توجه شود.

وی اضافه کرد: لازم است مسئولان استان و کشور زیرساخت‌ها را با چشم انداز ظهور برنامه‌ریزی کنند.

حجت الاسلام قنبربیگی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: سد چناره از اولویت‌های مهم است، برای بیمارستان تأمین اجتماعی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و افزایش محدوده‌ی شهر سرابله در دستور کار قرار گیرد که انتظار داریم هر چه سریع‌تر پیگیری شود.

امام جمعه چرداول ادامه داد: واحدهای طرح نهضت ملی مسکن با اهتمام مدیران و فرماندار جهادی چرداول که شبانه‌روزی تلاش می‌کنند و امید را در دل مردم زنده کرده، به زودی کلنگ زنی می‌شود، اما روند پیشرفت طرح ملی مسکن در استان باید تسریع شود.

وی اضافه کرد: در اخباری که از شهرستان چرداول در صدا و سیمای استان منتشر می‌شود، دچار مشکل هستیم که علت آن این است که نمایندگی رسمی صدا و سیما در شهرستان چرداول نداریم، خواستاریم که این موضوع پیگیری شود.