به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای برقراری نظم و امنیت جامعه، طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر و دستگیری خرده فروشان مواد مخدر به مدت ۴۸ ساعت در کلان‌شهر اهواز به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی اهواز افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره‌مندی هدفمند از امکانات و تجهیزات اجرا شد، تعداد ۱۴۹ معتاد متجاهر جمع‌آوری شد که بیشتر آنها دارای سابقه کیفری بودند.

وی ضمن قدردانی از مشارکت مردم در اجرای موفق طرح‌های انتظامی گفت: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت‌های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش مردمی در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه است.