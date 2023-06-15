به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین زلقی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای برقراری نظم و امنیت جامعه، طرح جمعآوری معتادان متجاهر و دستگیری خرده فروشان مواد مخدر به مدت ۴۸ ساعت در کلانشهر اهواز به مرحله اجرا درآمد.
فرمانده انتظامی اهواز افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهرهمندی هدفمند از امکانات و تجهیزات اجرا شد، تعداد ۱۴۹ معتاد متجاهر جمعآوری شد که بیشتر آنها دارای سابقه کیفری بودند.
وی ضمن قدردانی از مشارکت مردم در اجرای موفق طرحهای انتظامی گفت: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریتهای پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش مردمی در رابطه با فعالیتهای مجرمانه است.
نظر شما